Le 7 fermate della metropolitana che cambieranno il volto di Monza: quando saranno pronte

Da viale Campania, alla stazione fino al centro città, in piazza Trento e Trieste. E poi sempre a bordo di un vagone, in Villa Reale, all'ospedale San Gerardo e al polo istituzionale sede della questura, della provincia e della prefettura di Monza e Brianza. L'arrivo della metropolitana M5 a Monza, con le sue sette fermate previste in zone strategiche del capoluogo brianzolo, rivoluzionerà gli spostamenti dei monzesi e non solo.

E’ di venerdì 21 giugno infatti la notizia che la Conferenza dei Servizi radunata presso la sede di Regione Lombardia ha dato esito favorevole al PAUR – Provvedimento Autorizzatorio Unico per il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza.

“E’ una buona notizia per uno dei progetti ai quali stiamo dedicando la massima attenzione qui in città – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto - sapendo che le sette fermate previste contribuiranno a disegnare un nuovo volto per Monza”.

7 fermate in 7 anni

A Monza il progetto prevede il maxi deposito di Casignolo e 7 fermate: Campania, Marsala, Monza Fs, piazza Trento e Trieste, Villa Reale, ospedale e Monza Brianza (che corrisponde alla fermata al polo istituzionale dove ci sono le sedi di provincia, prefettura e questura). I lavori dovrebbero iniziare nel 2025 e avere una durata di 7 anni: “Nei prossimi mesi contiamo di definire con maggiore dettaglio gli interventi in superficie relativi alle aree attorno alle sette fermate monzesi – conferma Pilotto – Inoltre con i diversi soggetti si è discusso delle compensazioni ambientali, in particolare filari di alberi lungo le arterie stradali di maggiore scorrimento, piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi”.

Le cantierizzazioni di M5, infatti, occuperanno circa 50 ettari, di cui il 70% di area agricola: ben 20 ettari serviranno a costruire il deposito di M5 nell’area agricola del Casignolo.

Quanto tempo ci vorrà per costruirle

Era stato il sindaco nello scorso mese di maggio a illustrare al consiglio comunale un primo cronoprogramma: 1.200 giorni di lavoro per la realizzazione del deposito Monza-Casignolo; 1.550 giorni di lavoro per la stazione Campani; 1.870 giorni di lavoro per la stazione Monza Fs; 1.475 per la stazione Marsala; 1.744 per la stazione Trento e Trieste; 1.460 per la stazione Monza Brianza; 1.470 giorni di lavoro per la stazione Parco Villa Reale; 1.348 giorni di lavoro per la stazione ospedale San Gerardo. “In questo anno e mezzo di lavori e di incontri l’impegno particolare dell’Amministrazione è stato dedicato da un lato a salvaguardare l’integrità della città davanti alla realizzazione dell’opera e dall’altro ad evitare in qualsiasi modo ogni possibile ritardo nelle fasi progettuali”.