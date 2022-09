Ferrari in pole position e il programma di domenica 11 settembre

La Ferrari in pole position per il Gran Premio del centenario dell'Autodromo di Monza. Tifosi in delirio sulle tribune (ma anche in centro) quando Charles Leclerc ha conquistato il primo posto. Al secondo Russell (Mercedes), al terzo Norris (MCLaren). Verstappen era arrivato secondo ma con le penalità partirà dalla settima posizione. L'altra Ferrari, quella di Sainz, parte dal 18esimo posto.

Intanto il popolo dei tifosi sta abbandonando il circuito in attesa della grande festa di domani, domenica 11 settembre giorno del Gran Premio.

Il programma della giornata di domani: dalle 8:35 alle 9:25 gara – FIA Formula 3 (22 giri o 45 minuti); dalle 10.05 alle 11.10 gara – FIA Formula 2 (30 giri o 60 minuti+1 giro); dalle 11.50 alle 12.25 gara – Porsche Mobil 1 Supercup (15 giri o 30 minuti); dalle 13 alle 13.30 drivers’ Parade; alle 13.45 Emerson Fittipaldi Anniversary Lap.

Poi alle 14.45 Andrea Bocelli canterà l'inno, seguito dal passaggio delle Frecce Tricolore e poi al via il Gran Premio.