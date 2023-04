Un viaggio in treno virtuale (e puntuale)

Sei stanze virtuali in 3D per raccontare la storia delle Ferrovie Nord Milano, dalla fondazione del 1877 ai giorni nostri, con migliaia di immagini, documenti e schede di approfondimento liberamente consultabili. Il tutto arricchito da contenuti multimediali (audio e video) e riproduzioni tridimensionali di luoghi simbolo, mezzi ferroviari e strumentazioni tecniche.

Promette di essere un affascinante viaggio nel tempo, attraverso le vicende di una realtà aziendale profondamente radicata nella società lombarda e strettamente legata al suo sviluppo il nuovo museo virtuale sviluppato da Ferrovie Nord (https://museo.ferrovienord.it/) che ha ufficialmente aperto i battenti in questi giorni. Uno spazio esclusivo, che potrà essere visitato da appassionati, studenti ma anche semplici curiosi “di passaggio”, e dove ciascuno potrà autonomamente organizzare la propria visita e il proprio percorso, tornando tutte le volte che vuole. “Abbiamo deciso di realizzare questo spazio virtuale - commenta il presidente di Ferrovie Nord Fulvio Caradonna - Per rendere disponibile al più ampio pubblico possibile il ricco patrimonio di storia, tradizione, cultura, conoscenze e competenze che caratterizzano le nostre aziende da quasi 150 anni. Condividere i documenti e le immagini dei nostri archivi significa raccontare un percorso di sviluppo che ha coinvolto e coinvolge l’intera società lombarda. La ferrovia infatti ha accompagnato e continua ad affiancare l’evoluzione della vita del nostro territorio dal punto di vista dell’economia e del lavoro così come dello svago e del tempo libero”.

Un museo realizzato grazie al supporto di decine di volontari e appassionati

Il museo virtuale è stato realizzato anche grazie ai contributi messi a disposizione da Regione Lombardia, nell’ambito del contratto di servizio con Ferrovie Nord. La raccolta, la catalogazione, la scelta e la presentazione del materiale ha richiesto un lavoro di diversi mesi, che è stato gestito da un gruppo di lavoro interno dell'azienda ferroviaria, con il generoso supporto di diversi volontari e appassionati che hanno messo gratuitamente a disposizione il proprio tempo per la buona riuscita del progetto. I documenti e le immagini del museo virtuale abbracciano tutti i temi legati all’attività della società storica Ferrovie Nord Milano, dalle origini fino ai giorni nostri. I materiali provengono in buona parte dall’archivio aziendale, che è stato rivisitato e riorganizzato, ma anche da donazioni private. Il museo virtuale è stato pensato per essere uno spazio dinamico: in futuro potranno aggiungersi nuovi contenuti e nuovi ambienti per rendere l’esperienza della visita ancora più ricca e completa.

Il museo virtuale: schede e numeri

Il ouseo è organizzato su due livelli: 6 stanze tematiche, comunicanti tra loro in uno spazio 3D, che offrono un percorso guidato (anche se non obbligato) attraverso i vari argomenti. L'archivio storico raccoglie tutti i materiali e gli approfondimenti sui temi esposti sinteticamente nell’ambiente 3D. All’ingresso compaiono le istruzioni per la navigazione. È inoltre sempre disponibile la piantina generale che consente di navigare liberamente senza dover seguire un percorso predefinito. Nel menu a tendina in alto a destra è inoltre presente l’elenco completo dei temi.

Queste le 6 stanze: 1. Linee della rete ferroviaria 2. Stazioni simbolo 3. Veicoli ferroviari 4. La ferrovia ritrovata 5. Ingegneria, territorio e ammodernamento 6. Archivio, biblioteca e…

Completano il sito una introduzione generale e una mediateca. In ciascuna stanza sono esposti 8 quadri che presentano i diversi argomenti legati al tema principale. Attraverso i quadri si ha accesso alle informazioni di dettaglio, agli approfondimenti e a tutto il materiale archivistico. Il Museo Virtuale è fruibile attraverso tutti i tipi di device (pc, tablet e smartphone).

Uno spazio infinito

Sono numeri importanti quelli che caratterizzano l'opera virtuale voluta da Ferrovie Nord. Fra questi, 1.800 metri quadri di esposizione (spazio fisico che servirebbe per riprodurre l’allestimento virtuale), 6 sale espositive tematiche, 1.500 immagini, 6 pannelli introduttivi, 48 gigantografie con approfondimento (8 per stanza) e ancora 40 totem didascalici, 48 guide audio, 35 video nella mediateca e 11 modelli 3D (stazioni, treni e strumentazioni tecniche). In aggiunta anche 85 curiosissime mini clip riprese dalla cabina del treno nelle stazioni della rete e ben 89 testi da archivio e biblioteca