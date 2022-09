Festa per i 100 anni per la cuoca delle Ziette

Festa per i 100 anni di Teresina Sala, la storica cuoca delle Ziette di Besana. Ha spento le sue prime 100 candeline nella sua casa di Villa Raverio. Nei giorni scorsi la neo centenaria ha tagliato il traguardo di longevità entrando nei centenari brianzoli. Per festeggiarla sono arrivati a fargli gli auguri con un omaggio floreale anche il sindaco besanese Emanuele Pozzoli. Una sessantina i parenti, i figli Gianpiero e Gildo, le nuove i nipoti e i pronipoti che hanno voluto festeggiarla, arrivati da tutta la Brianza dalle famiglie Sala, Nava e Brambilla. Quarta figlia femmina di sei fratelli, è l’unica ad aver raggiunto i 100 anni.

Una vita passata in Brianza

Tutta la sua vita si è svolta tutta nel besanese. Nata a Pobiga, ha trascorso la giovinezza alla cascina Cascinetta. Nel 1947 ha convolato a nozze con Carlo Galli e insieme si sono poi trasferiti a vivere a Rigola di Villa Raverio dove la neocentenaria ha fondato e poi gestito il circolo Acli fino a quando è rimasto aperto. Per tanti anni è stata l’apprezzata e stimata cuoca delle Ziette di Rigola. La passione per i fornelli non le è mai venuta meno e sicuramente i suoi piatti prediletti ci sono due manicaretti molto raffinati e particolari come il risotto con le ortiche e le lumache trifolate.