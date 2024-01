Gita fuori porta: ecco dove arriva la Befana (accompagnata dai trampolieri con le ali luminose)

La befana vien di notte, narra la veccia filastrocca. Ma non a Varenna. La festa dell'Epifania nella perla lecchese del lago inizierà infatti già nel pomeriggio di sabato 6 gennaio e, insieme alla strega sulla scopa, poterà anche tante altre sorprese.

A partire dalle 15.30 in piazza San Giorgio, ci saranno animazione per bambini, musica e balli e i trampolieri con le ali luminose "Voilà le cirque".

Come da tradizione, appunto, arriverà anche la Befana. Spazio dunque anche a sfide e giochi, sculture di palloncini e tante caramelle. L'iniziativa è promosso dal comune di Varenna. Grandi e bambini son invitati. In caso di brutto tempo lo spettacolo verrà effettuato nella sal polifunzionale di via Roma.

Un'ottima idea per una divertente gita fuori porta per godersi la festa "che tutte le feste porta via".