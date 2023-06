Uno schieramento di carabinieri in grande uniforme in mezzo alla piazza, davanti al Duomo di Monza. E tanti cittadini curiosi a osservare la scena. Non sono passate inosservate nemmeno quest'anno le prove per la cerimonia del 209esimo annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri.

Lucerne, pennacchi, sciabole e alte uniformi giovedì hanno fatto capolino in piazza Duomo. Ma è stata solo una piccola "anticipazione" - con le prove generali - di una grande festa che sarà organizzata in città il prossimo lunedì 5 giugno. E ancora una volta per celebrare oltre due secoli di storia e tradizione e un anno di attività al servizio e al fianco dei cittadini anche a Monza e in Brianza è stata scelta piazza Duomo, il centro della città di Teodolinda.

Per la ricorrenza saranno schierati in piazza un plotone di carabinieri in GUS (Grande Uniforme Speciale), la famosa divisa storica dei carabinieri, due blocchi di militari con comandanti di stazione, in rappresentanza dei presidi dell'Arma su tutto il territorio provinciale, insieme a carabinieri di quartiere della compagnia di Monza, carabinieri forestali e militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale insieme a rappresentanze, bandiere e labari dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia associazioni combattentistiche e d'arma. L'inizio della cerimonia è previsto per le 18.30 per una serata che vedrà la città di Monza rendere omaggio ai suoi carabinieri con la consegna di encomi e riconoscimenti a militari che si sono distinti nel servizio.

La festa proseguirà poi anche martedì 6 giugno, in piazza Trento e Trieste, con un momento dedicato in modo particolare ai più giovani e agli studenti e al mondo della scuola con l'esposizione dalle 8.30 alle 14 in piazza Duomo dei mezzi operativi e storici, delle dotazioni tecnico-scientifiche e delle specialità a cavallo e cinofila dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia è stata organizzata dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza ai comandi del colonnello Gianfilippo Simoniello e dall'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Monza e Brianza presieduta dal coordinatore provinciale Vito Potenza.