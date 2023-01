Compleanno con i dinosauri per Jesus, il piccolo malato di cuore adottato dai monzesi

Una giornata di festa che Jesus, la sua mamma e la sua sorellina certamente non dimenticheranno. Palloncini, la torta con le 4 candeline e poi un trenino e quei dinosauri che fanno impazzire il piccolo Jesus.

Non sono mancate le lacrime sabato pomeriggio in occasione della festa a sorpresa organizzata dai volontari dell'Armadio dei poveri per celebrare i 4 anni di Jesus, il bambino di origine peruviana e malato di cuore che l'associazione ha 'adottato'. La sua storia aveva commosso il web. Proprio pochi giorni prima di Natale Valery (una donna anche lei di origine peruviana) aveva bussato alla porta dell'associazione fondata e diretta da Roberta Campani per chiedere aiuto. Valery aveva incontrato la sera prima in centro a Monza Ilda, una connazionale che si trovava davanti alla fermata dell'autobus insieme ai suoi due bimbi (Jesus di 3 anni e Zoe di 8 anni). Ilda aveva raccontato a Valery e a Roberta Campani di essere giunta in Italia per far curare il suo bambino. Era stata ospitata inizialmente da una coppia di connazionali che poi l'avrebbero buttata fuori di casa. A quel punto la donna, senza soldi, era in preda alla disperazione.

Provvidenziale l'intervento di Valery che ha assicurato l'ospitalità alla donna e ai due bimbi, mentre l'Armadio dei poveri ha aiutato la famiglia di Valery, Ilda e i suoi due bimbi garantendo il sostegno alimentare. Ma non solo: anche un aiuto nel disbrigo delle pratiche burocratiche e l'assistenza quando il piccolo Jesus verrà ricoverato all'ospedale di Bergamo per un intervento al cuore. "Ilda e i suoi bimbi fanno parte della nostra famiglia - commenta Roberta Campani -. Per noi è stato un onore e un momento di grande gioia organizzare la festa di compleanno di Jesus: era senza parole quando ha scartato i doni, e ancora più felice quando ha assaggiato la sua torta di compleanno. Adesso siamo in attesa della telefonata dall'ospedale di Bergamo per il ricovero e l'intervento. Nel frattempo ci appelliamo alla generosità dei monzesi. Stiamo cercando un bilocale dove Ilda e i suoi bimbi possano vivere tranquillamente. Chissà se lo stesso miracolo avvenuto un mese fa quando Valery li ha accolti nella sua casa si può ripetere ancora?". L’Armadio dei poveri si trova a Monza allo Spazio 37 (via Borgazzi 37). Tutti i contatti sulla pagina Facebook dell’associazione.