La grande festa e la parata per le vie del centro con gli alpaca

Gli alpaca sul sagrato del Duomo; la grande Messa con centinaia di cittadini del Perù, ma soprattutto i canti e i colori dell’antico popolo sudamericano. A Monza è tutto pronto per la festa per il 203esimo anniversario dell’Indipendenza del Perù che verrà celebrata domenica 14 luglio dalla comunità peruviana di Monza e Brianza.

Alle 10.30 la Messa in Duomo alla quale parteciperà anche il console peruviano, oltre alla comunità peruviana che nel nostro territorio conta oltre 4.500 persone (compresi i peruviani di seconda generazione). La comunità, come spiega Ana Maria Bobadilla, presidente dell’Associazione culturale Perú Amico d'Italia tra i promotori della festa, è molto presente e ben integrata a Monza e provincia. Peruviani che lavorano nel territorio sia come imprenditori (con la presenza di 5 ristoranti tipici (a Monza, Seregno e Giussano); sia come dipendenti (soprattutto nel settore sanitario e della logistica).

Una festa che quest’anno acquista un sapore particolare. Infatti oltre a celebrare i 203 anni di indipendenza, vengono festeggiati i 150 anni di amicizia diplomatica con Italia. Una festa speciale che al termine della Messa vedrà anche una parata di alcuni esemplari di alpaca. Un animale molto caro alla comunità peruviana e l’Onu ha dichiarato che il 2024 è l’anno internazionale dei camelidi del deserto e delle Ande.

“Per noi è un motivo di gioia e di profondo orgoglio – aggiunge Ana Maria Bobadilla -. In Perù ne abbiamo 4 varietà: vicogna, lama, guanaco e alpaca. E i maggiori allevamenti di alpaca si trovano proprio in Perú, e si i primi in produzione di fibra di alpaca, una fibra molto pregiata e ricercata anche dai maestri italiani della moda”.