La grande festa del centro sociale con musica a tutto volume contro i quartieri dormitorio

Una grande festa nei giardini pubblici di via Enrico da Monza per dare il benvenuto alla bella stagione e per protestare contro una Monza pensata come un grande quartiere dormitorio. Il centro sociale Foa Boccaccio scende di nuovo in piazza e organizza per sabato 8 giugno una festa nei giardinetti di via Enrico da Monza, a pochi passi dalla via della movida e dal centro storico.

“Dalle 21 fino a tardi – si legge sulla pagina Facebook degli organizzatori -. Siamo ancora in strada. Contro i quartieri dormitori, per una socialità inclusiva e libera dal profitto. Ci vediamo questo sabato al Nei, per iniziare l’estate a tutto volume”. Una serata aperta a tutti, tranne ai “machi, agli sbirri e ai fascisti”, si legge ancora nel progamma.

Nel frattempo domani sera, giovedì 6 giugno, alle 21 la Foa Boccaccio si riunisce nella sede della Cub di via Piave 7 per una assemblea pubblica per l’organizzazione, nelle prossime settimane, di un corteo in città per la Palestina e contro la guerra.