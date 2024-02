Oggi è la festa del gatto: a Monza un evento speciale

Se l’8 agosto è la Giornata Internazionale del gatto, nel nostro Paese la festa dedicata a tutti i micioni ricorre, ormai da 24 anni, il 17 febbraio.

E anche quest’anno Enpa Monza e Brianza ha deciso di celebrare questa giornata speciale dedicata agli amici felini con un banco a tema in centro Monza, che coincidenza vuole sarà allestito proprio il 17. I volontari saranno infatti presenti sabato 17 febbraio in piazza Roma, sotto i portici dell’Arengario, dalle 9.30 alle 18.30. Il banco sarà ricco di tante idee regalo e gadget a tema felino e sarà allestita una interessante mostra dedicata alle colonie feline e a favore dei mici della colonia monzese di via San Damiano. Che sarà possibile sostenere donando cibo per gatti che potrà essere lasciato in un grande cesto al centro dell’esposizione.

Per la gioia dei più piccoli ci sarà un truccabimbi davvero speciale, con le volontarie pronte a trasformare i bambini nel loro felino preferito. Saranno inoltre disponibili, gentilmente offerti da una importante brand del settore, accessori per rendere più confortevole la vita dei mici.

Un'occasione, dunque, per festeggiare insieme e sostenere anche anche il soggorno dei tanti gatti ospitati nel gattile monzese.

Iscrizioni e offerte

Al banco sarà anche possibile iscriversi (o rinnovare l’iscrizione) all'associazione per l’anno 2024, aderire al Progetto Famiglia a Distanza o fare un’offerta libera per aiutare gli animali che i volontari proteggono e curano ogni giorno dell’anno.