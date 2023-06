Tutto pronto per la grande festa islamica a Monza

L’associazione Culturale di Monza Baytul Aman ha organizzato l’evento nei minimi particolari. Tutto pronto per Festa del sacrificio cioè la Eid-Ul-Adha.Il momento di preghiera è fissato per mercoledì 28 giugno alle 8.30 nello stadio del parcheggio dell’U-Power Stadium: gli organizzatori hanno invitato anche il sindaco Paolo Pilotto e il referente dell’Usb Giovanni Romano con il quale i giovani del sodalizio sono spesso impegnati in attività di attenzione al sociale e ai più deboli. La manifestazione si svolgerà nell’area in prossimità del parcheggio compreso tra viale Sicilia e via Tognini.

Pertanto, come si legge sull’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del comune di Monza, il 28 giugno dalle 6 alle 14 (e comunque fino al termine dei momenti di preghiera) è vietata la circolazione nell’area a parcheggio prospiciente lo stadio U-Power Stadium sita tra viale Sicilia e via Tognini; è vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nell’area parcheggio prospiciente lo stadio U-Power Stadium sita tra viale Sicilia e via Tognini.

La cerimonia inizierà con gli interventi del sindaco, degli ospiti e dei rappresentanti dei vari comitati e associazioni. Alle 8.30 verrà celebrata la preghiera e al termine i ragazzi dell’associazione Monza Young Foundation ripuliranno la zona. Un’attività di attenzione e cura del territorio che i giovani del sodalizio organizzano spesso.