Lo storico liceo di Monza compie 70 anni: tre giorni di festa

Sui banchi del liceo Frisi hanno studiato generazioni e generazioni di ragazzi. E ora l'istituto monzese celebra il traguardo dei 70 anni di attività. E per l'occasione è stato organizzato un fitto programma per coinvolgere la cittadinanza e gli studenti con appuntamenti venerdì 30 settembre e sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Una mostra sui 70 anni del liceo, concerti, conferenze, momenti musicali, banchetti gastronomici, una caccia al tesoro e un incontro con gliex "frisini", gli studenti che hanno frequentato in passato la scuola e ancora oggi sono legati ad essa. A chiudere la giornata di sabato 1 ottobre ci sarà un djset organizzato nella palestra dell'istituto.

La storia del liceo Frisi

Il Liceo statale di Monza è un’istituzione scolastica autonoma dal 1952 (dal 1945 era presente una sezione staccata del 2° Liceo Scientifico Governativo di Milano presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Mosé Bianchi”).

L'intitolazione a Paolo Frisi, illustre fisico e matematico (1728-1784) avvenne nel 1955. Frisi a Monza aveva studiato presso i Padri Barnabiti. Negli anni ’50 e ’60 il Liceo era strutturato su 3 sezioni per un totale di 15 classi; a partire dalla seconda metà degli anni ’60 (in concomitanza anche con l’istituzione della scuola media unica) il numero degli studenti e delle sezioni aumentò progressivamente, raggiungendo il suo apice negli anni ’70, quando fu necessario aprire sezioni staccate in diverse città limitrofe. Successivamente esse sono diventate autonome (il liceo “Majorana” di Desio, il liceo “Banfi” di Vimercate e il liceo “Enriques” di Lissone).

"Oggi il Liceo Frisi è una realtà conosciuta in tutta la provincia di Monza e Brianza, per la sua storia e tradizione educativa e per il contributo alla formazione culturale di migliaia di giovani delle nuove e passate generazioni. Conta attualmente 47 classi e oltre mille studenti. Alla sede ubicata in via Sempione 21 si affianca la succursale (Mantegazza) di via Sempione 18" si legge sul sito del liceo.