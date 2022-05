Tutte le strade chiuse in città per la festa del Monza

Monza e i monzesi festeggiano gli uomini di mister Stroppa che, dopo 110 anni, per la prima volta sono riusciti a raggiungere la serie A. Sarà una giornata di grande festa, non solo per gli sportivi, quella in programma oggi martedì 31 maggio a Monza.

Una giornata con una "rivoluzione" del traffico: con strade chiuse, divieti di accesso, ma soprattutto la grande gioia dei tifosi che potranno celebrare dal vivo i loro campioni. Sia in centro (nel pomeriggio), sia all'U-Power Stadium con una festa ad ingresso libero, ma con obbligo di richiedere l'invito (ecco come).

Le strade chiuse in centro

In centro la festa inizierà alle 18 con la sfilata del bus scoperto dell'Ac Monza: la passerella prenderà il via da via Lecco per poi arrivare e sfilare al Ponte dei Leoni, all’Arengario e in piazza Trento e Trieste e proseguire lungo via Mentana per poi raggiungere, verso le 19.30, l'U-Power Stadium dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della Lega B. Ad arricchire la serata ci penserà la Radio Partner del Club Radio 105, con un ricco programma di intrattenimento. Le porte dell’U-Power Stadium apriranno alle 18 per permettere a coloro che non potranno essere per le vie del centro di seguire la diretta del percorso trasmessa su un ledwall dello stadio. Dalle 18 è vietata la circolazione lungo la via Degli Zavattari a partire dall’incrocio con via Locatelli sino all’incrocio con via Padre Reginaldo Giuliani. I veicoli adibiti al sevizio del trasporto pubblico locale seguiranno percorsi alternativi.

Zona stadio chiusa al traffico

La pazienza degli automobilisti (non tifosi del Monza) oggi sarà messa a dura prova. Così come quando settimana scorsa in occasione del match contro il Pisa le strade e i vialoni che portano allo stadio erano stati chiusi al traffico, in entrambi i lati e nell'ora di punta, con automobilisti inviperiti che hanno denunciato sui social anche un'ora di coda per percorrere poche centinaia di metri. Oggi sarà ancora una giornata difficile. Ecco tutte le vie che - come deciso ieri martedì 30 giugno durante il tavolo tecnico della viabilità messo a punto in questura - saranno chiuse al traffico.

Strade chiuse dalle 16.30

Dalle 16.30 fino al termine della manifestazione è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio U-Power Stadium posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley (park arancione); è vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, nelle aree sopra citate; è vietata la circolazione lungo via Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio dell'Iper; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Tognini; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo il controviale di v.le Gian Battista Stucchi, direzione Villasanta, posto lungo il lato civici pari dello stesso viale, eccetto mezzi di pronto intervento e autorizzati.

Divieti in viale Sicilia

Inoltre dalle 16.30 fino al termine del deflusso delle auto è vietata la circolazione lungo viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi. Pertanto: i veicoli circolanti in via Modigliani, giunti all’intersezione con viale Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra; i veicoli circolanti in via Zuccoli, giunti all’intersezione con viale Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto; i veicoli circolanti in viale Sicilia, giunti all’intersezione con via Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; i veicoli circolanti nella rotatoria disciplinante l’intersezione Sicilia / Stucchi, giunti in prossimità dell’intersezione con viale Sicilia, hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.

Strade chiuse dalle 17

Dalle 17 fino al termine del deflusso circolazione anche lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi. Pertanto i veicoli circolanti: in via Modigliani, in ambo i sensi di marcia, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare in via della Guerrina direzione via Correggio; quelli in via della Guerrina, provenienti da via Correggio, giunti all’intersezione con via Modigliani hanno l’obbligo di svolta a destra e/o a sinistra; quelli in via don Valentini, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a destra; quelli in via de Chirico, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; quelli in viale Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto.