Festa della musica: negozi aperti e concerti in centro

Una serata di festa con musica, esibizioni e negozi aperti in centro. Villasanta si prepara a celebrare la Festa della Musica che ricorre oggi, martedì 21 giugno.

Questa sera, fino alle 23, appuntamento per le vie del centro storico con spettacoli, concerti, negozi, bar e ristoranti aperti. Le animazioni inizieranno alle 18.30: in via Garibaldi dj set ed esibizioni di artisti; in piazza don Gervasoni Samba band con jazz and bossa, in piazza Martiri della Libertà concerto dell’Orchestra Felice, in via Confalonieri (vicino alla chiesa) si balla con Cherry Pie sulle note rock degli anni ’70, sotto i portici di Villa Camperio musica gospel con i Diesis e Bemolli, in piazza Pavese la Time ti Time Band eseguirà brani di musica rock e pop e infine in via Mazzini il Corpo musicale di Villasanta organizza “Bandisti di strada in caffetteria”.