Festa del Sacrificio: a Monza doppia preghiera e celebrazioni

Domenica 16 giugno a Monza le comunità islamiche celebrano la Festa del Sacrificio. Due gli appuntamenti in programma promossi dalle due comunità presenti e attive a Monza. L’associazione culturale Baytulaman organizza per il 16 giugno un momento di preghiera nel parcheggio dell’U-Power Stadium alle 8.30. la strada sarà chiusa al traffico dalle 6.30 alle 10.30. Il secondo appuntamento invece è all’oratorio di Cederna con l’associazione Baytun Noor Monza con la preghiera alle 9.

Sono poi previsti due momenti di preghiera anche nelle sedi delle due associazioni: alle 6 in via Carlo Tonietti dove si ritrovano i fedeli dell’associazione culturale Baytulaman; e alle 6.15 in via Tasso dove si ritroveranno i fedeli dell’associazione Baytun Noor Monza.

La Festa del Sacrificio, nota anche nota anche come ʿīd al-naḥr, celebrata ogni anno nel mese lunare di Dhū l Ḥijja, in cui ha luogo il pellegrinaggio canonico, detto ḥajj è una delle feste più importanti per i fedeli islamici.