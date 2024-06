Festa del Sacrificio: il parcheggio dello stadio invaso da oltre 500 persone

La loro numerosa presenza non è certo passata inosservata. Questa mattina, domenica 16 giugno, composti e ordinati hanno raggiunto il parcheggio dell’U-Power Stadium e hanno partecipato al momento di preghiera per la Festa del Sacrificio. Erano oltre 500 i fedeli di fede islamica dell’associazione culturale Baytulaman che stamattina alle 8.30 hanno preso parte al momento religioso organizzato davanti allo stadio monzese. All’iniziativa hanno partecipato anche i ragazzi della Monza Young Foundation, sodalizio molto attivo in città.

La festività è stata celebrata anche all’oratorio di Cederna. Lì alle 9 si sono riuniti i fedeli dell’associazione Baytun Noor Monza. La ricorrenza è stata celebrata anche a Desio dai padri Saveriani e a Renate.

La Festa del Sacrificio, nota anche nota anche come ʿīd al-naḥr, celebrata ogni anno nel mese lunare di Dhū l Ḥijja, in cui ha luogo il pellegrinaggio canonico, detto ḥajj è una delle feste più importanti per i fedeli islamici.