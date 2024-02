Ecco quando sarà possibile farsi benedire la gola con l'antica reliquia di San Biagio

Dalla suggestiva processione delle candele al grande concerto dello storico coro, fino al momento de rito della benedizione della gola, saranno tanti i momenti da vivere in occasione della festa patronale di San Biagio 2024.

Per il santo protettore della gola, infatti, il comitato organizzatore della parrocchia di San Biagio in via Prina, nell'omonimo quartiere, ha stilato un calendario che vedrà una tre giorni di appuntamenti (da venerdì 2 a domenica 4 febbraio) all'insegna della devozione e della tradizione.

La suggestiva cerimonia della Candelora

Si parte venerdì sera, festa della Candelora, che aprirà il triduo con la suggestiva processione delle candele e legata alla celebrazione liturgica delle 18.30 che sarà presieduta da padre Renè, priore del santuario del Carmelo a Monza. La messa sarà preceduta dalla distribuzione ai presenti delle candele benedette sul sagrato cui seguirà la processione all'interno della chiesa.

Il cardinale Angelo Bagnasco e la benedizione della gola

Nella giornata di sabato 3 febbraio, festa di San Biagio per tutta la giornata alle messe si alternerà il rito della benedizione della gola con l'antica reliquia di San Biagio per tutti i presenti (alle 10 e alle 10.30, alle 12, alle 14 e alle 14.30 e alle 17). Alle 18 la messa solenne sarà presieduta per l'occasione dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e gia presidente delle Cei. Con lui sull'altare il parroco monsignor Umberto Oltolini e tutti i sacerdoti della comunità pastorale che svolgono e che hanno svolto il loro ministero nella parrocchia di San Biagio.

Alle celebrazione seguirà la cena comunitaria in oratorio (per informazioni chiamare il numero 039 320395).

Il concerto e il panettone benedetto per tutti

Domenica la festa patronale si concluderà con la messa delle 11.30 presieduta da monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio a Milano, cui seguirà, nel pomeriggio alle 16, il concerto musicale del famoso Coro di San Biagio, importante appendice culturale e artistica legata alle iniziative per la patronale. Con ingresso libero.

Oltre al rito della benedizione della gola per tutta la giornata di sabato e domenica sarà anche possibile ritirare e portare a casa il pane e il panettone benedetti.