Una data storica che si tinge di festa e di biancorosso. Il 29 maggio 2022, alle ore 23:12, al termine di una partita contro il Pisa, il Monza raggiungeva per la prima volta nella storia la Serie A.

E per celebrare il secondo anniversario della presenza della squadra della città nella massima serie uno dei monumenti simbolo di Monza si colorerà di biancorosso.

"L'Arengario, simbolo della città si tingerà di biancorosso, i colori del Club e della città. Mercoledì 29 maggio l’illuminazione biancorossa sarà visibile sul monumento dall’imbrunire fino alla mezzanotte per dare a tutti i cittadini un’occasione per rivivere la gioia provata alle 23:12 di due anni fa e ricordare i momenti magici vissuti in queste stagioni sportive. Per la sola notte di oggi, mercoledì, dalla storica “parlera” dell’Arengario sarà srotolato nuovamente lo stendardo “Monza in A” che accompagnò i momenti più suggestivi della festa in piazza, quando i tifosi accolsero il pullman della squadra di ritorno da Pisa" fanno sapere dal club.

"Nelle due stagioni seguenti i Biancorossi hanno mantenuto egregiamente la categoria e regalato emozioni uniche a tutti i tifosi ottenendo risultati incredibili come le vittorie contro le grandi nobili del calcio italiano Inter, Juventus, Milan e il Napoli campione d’Italia" si legge nella nota diffusa dal club.