Il Monza è in serie A: folla e festa in centro

La finalissima tra Pisa e Monza che è valsa ai biancorossi la promozione in serie A si è chiusa ai tempi supplementari all'Arena Garibaldi con la vittoria dei biancorossi che ha trasformato in realtà il grande sogno della serie A. E i festeggiamenti in città, già dall'U-Power Stadium dove era stato allestito il maxischermo per seguire la finale, sono iniziati subito dopo il fischio di fine match. Bandiere, cori e gioia hanno invaso le strade della città e la folla si è riversata nelle vie del centro - presidiato dalle forze dell'ordine - per celebrare il traguardo.

"La stagione migliore della storia del Monza era cominciata il 5 luglio 2021, con la presentazione del nuovo allenatore, Giovanni Stroppa. Una scelta vincente, perchè Stroppa, che nel 1987-88 aveva conquistato campionato e coppa Italia di Serie C da giocatore biancorosso, si è ripetuto in Brianza da allenatore" hanno spiegato dall'Ac Monza.

"Il quarantesimo campionato di Serie B della storia del Monza è stato tra i più difficili e imprevedibili di sempre, ma i biancorossi non hanno mai smesso di crederci. Le cinque vittorie ottenute nei minuti finali non sono state un caso: indimenticabile il gol di Ciurria a Cittadella al 93’ in nove contro undici o la prodezza di Machin nel derby d’andata col Como vinto 3-2. Il finale di stagione è stato un ottovolante di emozioni per cuori forti. Da Perugia a Pisa. Dalla prima festa rimandata, alla bagarre dei playoff, che il Monza ha saputo affrontare nel modo migliore".

"Da stasera MonzA si scrive con la A maiuscola in fondo: quella che fa sognare tutta la Brianza. Con un grazie speciale alla Curva Pieri che è sempre stata al fianco della squadra" hanno concluso dal club. E in attesa che la squadra torni a casa, in città la festa è inziata.

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)