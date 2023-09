Una grande festa nel Parco per chi è alla ricerca dell'amore (o di nuovi amici)

Il Parco di Monza si trasforma in una suggestiva location dove incontrare l’anima gemella o, semplicemente, stringere nuove amicizie.

L’appuntamento è per il 29 settembre, in Cascina Frutteto (lungo il viale Cavriga) dove Monza Reale organizza una grande festa. Un apericena con dj set per ballare e divertirsi e per chi ci crede anche la possibilità di farsi leggere i tarocchi. L’evento inizierà alle 19.30.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica singleparty2023@gmail.com