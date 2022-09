Vent'anni al fianco dei cittadini, la tenenza dei carabinieri compie 20 anni

Vent'anni al servizio della cittadinanza, pronti a intervenire per le emergenze e in difesa di chi ha bisogno. La Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno compie vent’anni. Un traguardo importante che il sindaco Gianpiero Bocca ha voluto celebrare con una visita alla caserma di via Nazionale dei Giovi. Insieme all’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino e al commissario capo della polizia locale Luca Tagli, il sindaco ha portato ai carabinieri il suo saluto e quello dell’amministrazione comunale.

Presenti gli uomini e le donne del comando, il comandante della Tenenza di Cesano, Sebastiano Ciancimino, e il Tenente Maurizio Guadalupi, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Seregno e comandante ad interim della compagnia carabinieri Desio.

“Tenevo particolarmente - ha detto il Sindaco Gianpiero Bocca - ad esprimervi il mio ringraziamento e quello di tutta la città in occasione di questa ricorrenza. Per Cesano siete un punto di riferimento: la Tenenza fa parte della nostra identità di cittadini cesanesi. Poter contare sulla vostra presenza e professionalità, così come sulla collaborazione istituzionale con la nostra Polizia Locale è per noi motivo di orgoglio e per tutti i cesanesi una garanzia di sicurezza e presidio della città. Grazie per tutto quello che fate e buon anniversario!”