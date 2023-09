Il bello e l'arte per combattere i vandalismi: le installazioni degli studenti nel borgo monzese

Palloncini bianchi a incorniciare una cassetta delle lettere diventata ormai una lavagna per i messaggi e i graffiti di chiunque. Un cartone per coprire alcune scritte su un muro e parole per cambiarne il messaggio e ancora origami sotto uno slogan scritto sul muro con lo spray. Sono le incursioni artistiche in via Bergamo. A colorare e abbellire il borgo monzese sono stati gli studenti del liceo artistico Preziosine in occasione della festa del quartiere e dell'evento organizzato dall'Unione commercianti, dal liceo appunto e dal Comitato I Love via Bergamo.

Sabato 30 settembre dalle 19 a mezzanotte il borgo della movida verrà preso d'assalto - non solo dagli abituali frequentatori e clienti dei locali - ma anche dagli artisti. Dalle 19 al via "Art to go - Artisti in strada" che vedrà l'esibizione lungo la via di musicisti, pittori, ballerini e acrobati che regaleranno ai monzesi e ai brianzoli che ogni weekend affollano il borgo una serata di festa all'insegna dell'arte e dei colori.