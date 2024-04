Monza per due giorni capitale del vino: vinaioli da tutta Italia (ma non solo)

Vinaioli da tutta Italia, mercato contadino, forno a legna. Ma anche marionette, musica popolare e dj set. L’importante, però, è portarsi i bicchieri da casa. Sono questi gli ingredienti de La Volpe e l’uva, l’evento organizzato dal centro sociale Foa Boccaccio. Ad oggi ospiti date (20 e 21 aprile), programma, ospiti e attività sono già pronte. Il mistero resta, per ora, la location che come si legge sulla pagina Facebook della Foa verrà annunciata a breve. Ad oggi il centro sociale non ha una sede: alla fine del 2023 c’è stato l’ultimo sgombero, quello dallo stabile di via della Verità. Sempre nel 2023 il centro sociale era stato sgomberato anche da altri due stabili precedentemente occupati: quello di via Timavo (ad agosto) e in via Val d’Ossola (a settembre).

Ma intanto i militanti stanno preparando il grande evento che ogni anno richiama tantissime persone, non solo da Monza e Brianza. Il 20 aprile cancelli si apriranno alle 15 e a quell’ora inizieranno anche le degustazioni. Seguiranno alle 18 lo spettacolo del Teatrino Keré "Radio Rosa, una storia vera"; alle 19.30 musica popolare by Sergio Trunfio e Davide Varà; e alle 22 la chiusura delle degustazioni. L’evento riprenderà la domenica 21 aprile, con la degustazione che proseguirà tutta la giornata, con musica dj set no stop. Un’occasione anche per ribadire la contrarietà alle azioni intraprese dalla giunta del sindaco Paolo Pilotto. “ Monza è grigia – si legge sulla pagina Facebook della Foa -. Grigia cemento, come l'aria che respiriamo, grigia di sapori e di odori; la cronaca locale, è grigia. Grigia di divise e di controllo, grigia fumo. A Monza anche le riqualificazioni urbane sono grigie, anche il "green" è grigio. La FOA Boccaccio crea da vent'anni squarci in questa tela monotona: la Volpe e l'Uva è uno di questi. È una luce di legami con i territori vicini e lontani, con le loro lotte; sprazzi di autentiche relazioni con chi produce nel rispetto della terra e del lavoro. Uno strappo di autogestione, un tentativo di respiro profondo. In alto i calici, ci siamo anche quest'anno”.