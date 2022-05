Monza celebra il 76esimo anniversario della Repubblica in Villa Reale, la festa per i cittadini

Una festa per celebrare il 76esimo anniversario della Reppubblica in uno dei luoghi simbolo della città, vicino ai cittadini. Le celebrazioni per la ricorrenza del 2 giugno a Monza sono in programma in Villa Reale, nella corte che affaccia sui giardini del Parco.

La cerimonia, con il Tricolore che sventolerà sulla Reggia e nel parco di Monza, si terrà alla presenza delle autorità territoriali e sarà aperta a tutta la cittadinanza. Prima dell’inizio delle celebrazioni, un corteo composto dal corpo musicale ‘Santa Cecilia’ di Besana in Brianza, dalla compagnia di formazione interforze e dalle associazioni combattentistiche e d’Arma sfilerà lungo viale Cesare Battisti, per raggiungere il luogo dove si svolgerà la cerimonia pubblica.

Nel pomeriggio di giovedì 2 giugno poi a Monza, in prefettura si terrà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana e delle Medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti conferite a 21 cittadini residenti in Provincia di Monza e della Brianza.

Di seguito l'elenco

MERONI Mietta Onorificenza di Cavaliere OMRI Seregno RUSSO Giuseppe Onorificenza di Cavaliere OMRI Lesmo HAIDAR Hafez Onorificenza di Ufficiale OMRI Cogliate BERETTA Rosa Medaglia d'onore (alla memoria) Monza CANZI Edoardo Medaglia d'onore (alla memoria) Sovico CATTANEO Luigi Medaglia d'onore (alla memoria) Meda CAZZANIGA Leonardo Medaglia d'onore (alla memoria) Meda COLOMBO Luigi Medaglia d'onore (alla memoria) Sovico GALLI Angelo Medaglia d'onore (alla memoria) Arcore GIOVAGNINI Giovanni Medaglia d'onore (alla memoria) Bellusco MALACRIDA Angelo Medaglia d'onore (alla memoria) Sovico PANZANO Luigi Medaglia d'onore (alla memoria) Cesano Maderno PEREGO Ambrogio Medaglia d'onore (alla memoria) Seregno PLATI Gerolamo Medaglia d'onore (alla memoria) Monza RHO Alessandro Medaglia d'onore (alla memoria) Meda ROSSICONE Tonino Medaglia d'onore (alla memoria) Usmate Velate SALA Flavio Medaglia d'onore (alla memoria) Seregno SAVOLDELLI Salvatore Medaglia d'onore (alla memoria) Macherio SIRONI Carlo Medaglia d'onore (alla memoria) Sovico VIGANÒ Enrico Medaglia d'onore (alla memoria) Meda ZULIAN Giuseppe Medaglia d'onore (alla memoria) Ceriano Laghetto

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della parata che dalla Cappella Espiatoria raggiungerà poi il luogo della cerimonia giovedì 2 giugno dalle 8:00 alle 12:00 e comunque fino a fine manifestazione, sulla pista ciclopedonale di viale Cesare Battisti, lato civici dispari, nel tratto compreso tra via Volta e viale Battisti sono vietate:

la circolazione

la sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

Inoltre, in deroga alla disciplina viabilistica vigente, è riservata la sosta ai veicoli a seguito del corteo ovvero connessi alla manifestazione nel piazzale in via Matteo da Campione.