L'Arma festeggia il 208esimo anniversario con una cerimonia (e la Fanfara) in Duomo

Una cerimonia militare in piazza e i brani della Fanfara 3° Reggimento Carabinieri Lombardia per festeggiare il 208esimo anniversario dalla fondazione dell'Arma dei carabinieri. Dopo le celebrazioni in forma ridotta in tempo di pandemia, quest'anno il comando provinciale di Monza Brianza ha organizzato l'appuntamento in piazza Duomo per onorare un anniversario importante tra i cittadini, in un uno dei luoghi simbolo della città.

La ricorrenza, che si festeggia il 5 giugno a Roma e successivamente nei vari comandi dei carabinieri del Paese, nel capoluogo brianzolo sarà celebrata martedì 7 giugno alle 20.45. In piazza saranno schierati una trentina di militari: un plotone di carabinieri in GUS (Grande Uniforme Speciale), la famosa divisa storica dei carabinieri, due blocchi di militari con comandanti di stazione, in rappresentanza dei presidi dell'Arma su tutto il territorio provinciale, insieme a carabinieri di quartiere della compagnia di Monza, carabinieri forestali e militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale accompagnati da rappresentanze, bandiere e labari dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia associazioni combattentistiche e d'arma.

A rendere unica una serata che vedrà la città di Monza rendere omaggio ai suoi carabinieri con la consegna di encomi e riconoscimenti a militari che si sono distinti nel servizio, ci sarà anche appunto la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia che comincerà a suonare, marciando, da piazza Trento e Trieste fino all'Arengario. Qui verranno eseguiti due brani prima che i militari raggiungano piazza Duomo dove suonerà l'adunata per l'inizio della cerimonia.