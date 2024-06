L'Arma dei carabinieri celebra 210 anni di storia: la cerimonia a Monza

Duecentodieci anni accanto ai cittadini, con una mano tesa per aiutare e proteggere chi è in difficoltà. L’Arma dei carabinieri celebra il 210° Annuale di fondazione e a Monza per la sera di mercoledì 5 giugno è in programma una cerimonia, aperta al pubblico, in piazza Duomo.

La giornata di celebrazioni è iniziata al mattino con la deposizione di una corona in onore dei Caduti ai piedi della stele presente all’ingresso del comando provinciale di via Volturno, da parte del comandante provinciale, il colonnello Rosario Di Gangi, e del coordinatore provinciale A.N.C., Vito Potenza.

In piazza Roma, è stata allestita una mostra espositiva rivolta a tutte le scolaresche della città, a conclusione del progetto di “Cultura della Legalità” che ha coinvolto studenti delle scuole della provincia con 145 incontri presso 105 istituti, con la partecipazione complessiva di circa 12.150 studenti. La cerimonia per la festa dell’Arma in piazza Duomo Lo schieramento ai piedi del Duomo, simbolo della città, per celebrare 210 anni di storia e impegno dell’Arma e il suo legame con il territorio. In piazza sarà presente una compagnia di formazione con le componenti dell’Arma territoriale e dei reparti. “L’Arma, oggi come ieri, disimpegna il servizio per garantire la pubblica e privata incolumità, la sicurezza in tutte le sue declinazioni, la prossimità verso il cittadino, l’azione di controllo e prevenzione sul territorio e l’attività di contrasto a tutti i fenomeni illeciti” spiegano dal comando provinciale di Monza e Brianza, sottolineando il valore della ricorrenza. “Il ruolo del Carabiniere, che riveste i connotati di autentica missione sociale oltre che di polizia, è un connubio di dedizione quotidiana e competenza applicata con disponibilità e attenzione verso il cittadino”.

Un anno di attività e sicurezza per i cittadini

La cerimonia sarà anche un momento importante per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. “Uno sguardo su quanto fatto sino a oggi, pensando agli obiettivi da realizzare domani, con immutata costanza e applicazione. L’impegno dell’Arma nella provincia di Monza e della Brianza si è esplicato in molteplici forme, dall’attività di prevenzione e contrasto ai reati, all’attività di pronto intervento e di soccorso alle persone in difficoltà, alla diffusione della cultura della legalità. Notevole l’impegno nel settore della lotta alla criminalità, che ha dato luogo allo sviluppo di indagini complesse su contesti associativi di criminalità sia comune che mafiosa, in grado di smantellare sodalizi dediti alle truffe telematiche o agli anziani, di neutralizzare ingenti traffici di stupefacenti, o di individuare nuove forme di condizionamento dell’economia lecita poste in essere da soggetti contigui alla ‘ndrangheta. Sul fronte della violenza di genere, molto sentita dalla popolazione e di grande attualità e delicatezza, l’attività di polizia giudiziaria delle articolazioni locali dell’Arma nell’anno 2023 si è sviluppata nell’ambito di 415 procedimenti penali per reati commessi ai danni delle fasce deboli da codice rosso”.

L’impegno contro la violenza di genere

Oltre quattrocento procedimenti penali per violenza lo scorso anno e già 264 vittime in cinque mesi. Questi i numeri della lotta alla violenza di genere portata avanti dal comando provinciale dell’Arma sul territorio. “Si è provveduto anche a migliorare e potenziare gli strumenti di tutela delle vittime, favorendo l’allestimento di ambienti dedicati all’accoglienza e all’ascolto protetto presso le caserme, con il supporto e la collaborazione delle associazioni che operano nel settore” spiegano da via Volturno.

Gli arresti e le indagini dell’ultimo anno

In un anno a Monza e in Brianza sono state controllate oltre 133.000 persone e 77.000 veicoli, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Diverse le operazioni portate a termine dai diversi comandi del territorio e dal Nucleo Investigativo nell’ultimo anno, dalla maxi indagine sul traffico di droga del Nucleo Investigativo di Monza Brianza con 30 arresti dello scorso giugno 2023 agli arresti “lampo” dopo la sparatoria avvenuta in pieno giorno a Seregno, vicino al parco della Porada a luglio dello scorso anno.

E ancora la scoperta della maxi serra indoor per la coltivazione di marijuana con 800 piante allestita in un magazzino di Cermenate con un sequestro portato a termine dai carabinieri della compagnia di Seregno all’arresto per tentato omicidio di un uomo che ad Arcore aveva cercato di uccidere a coltellate la compagna, salvata dalla figlia, anche lei ferita. Non sono mancate le indagini per i furti ai bancomat con lo smantellamento da parte dei militari della compagnia di Vimercate di una banda formata da tre uomini, accusata di almeno 12 colpi, per un bottino complessivo di oltre 250mila euro.