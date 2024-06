Schieramento in piazza e cavalli in centro: la cerimonia per i 210 anni di storia dell'Arma dei carabinieri

Il Duomo sullo sfondo e davanti al sagrato, sotto il campanile che svetta sulla città, lo schieramento con un plotone di militari in GUS (Grande Uniforme Speciale) - la famosa divisa storica dei carabinieri - insieme a bandiere e labari dell'Associazione Nazionale Carabinieri della provincia e associazioni combattentistiche e d'arma.

Una festa di tutti, per tutti, per celebrare il 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e insieme il legame e la vicinanza della Benemerita alla città di Monza. La cerimonia ha preso il via alle 18, in piazza Duomo, davanti alle autorità civili e militari, tra i cittadini. Prima si è data lettura dei messaggi istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del comandante generale dell'Arma dei carabinieri Teo Luzi in occasione della ricorrenza. Poi a prendere la parola è stato il comandante provinciale, il colonnello Rosario Di Gangi che ha esordito, dedicando parole di "commosso ricordo" ai caduti dell'Arma e alle vittime del dovere. "La celebrazione è anche occasione di riflessione e di rilancio degli obiettivi" ha detto il colonnello Di Gangi nel suo intervento, rimarcando l'impegno e l'attività che vede impegnati i militari dell'Arma di Monza e Brianza, insieme a tutte le forze di polizia, nel contrasto alla violenza di genere. Sono stati 415 i procedimenti scaturiti da interventi per reati da codice rosso registrati nel 2023 e altri 264 sono quelli registrati nei primi cinque mesi del nuovo anno.

E poi l'attenzione al personale, alle donne e agli uomini dell'Arma che ogni giorno sono in strada, tra la gente, per la gente. " Ci sono molteplici motivi di soddisfazione per cui rivolgo un ringraziamento al personale in servizio" ha aggiunto Di Gangi, ricordando i 115 interventi effettuati nell'ultimo anno sfociati in episodi che sono sfociati in reati di resistenza a pubblico ufficiale con 59 militari che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche.

Di Gangi ha poi ricordato il "senso di responsabilità del carabinieri che si traduce nel farsi carico dei bisogni delle collettività. Sentiamo una forte aspettativa da parte della gente nel nostro operato e non tradiremo il patto di fiducia" ha aggiunto prima di esortare i militari a proseguire nel proprio lavoro, facendone una missione. "W la provincia di Monza e Brianza, W l'Arma dei carabinieri, W l'Italia" ha concluso.

Durante la serata la città di Monza ha reso omaggio ai suoi carabinieri con la consegna di apprezzamenti (per cui è in corso l'iter dell'encomio solenne) a militari che si sono distinti nel servizio e in particolari operazioni.

Un anno di attività e sicurezza per i cittadini

La cerimonia è stata anche occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. “Uno sguardo su quanto fatto sino a oggi, pensando agli obiettivi da realizzare domani, con immutata costanza e applicazione. L’impegno dell’Arma nella provincia di Monza e della Brianza si è esplicato in molteplici forme, dall’attività di prevenzione e contrasto ai reati, all’attività di pronto intervento e di soccorso alle persone in difficoltà, alla diffusione della cultura della legalità. Notevole l’impegno nel settore della lotta alla criminalità, che ha dato luogo allo sviluppo di indagini complesse su contesti associativi di criminalità sia comune che mafiosa, in grado di smantellare sodalizi dediti alle truffe telematiche o agli anziani, di neutralizzare ingenti traffici di stupefacenti, o di individuare nuove forme di condizionamento dell’economia lecita poste in essere da soggetti contigui alla ‘ndrangheta. Sul fronte della violenza di genere, molto sentita dalla popolazione e di grande attualità e delicatezza, l’attività di polizia giudiziaria delle articolazioni locali dell’Arma nell’anno 2023 si è sviluppata nell’ambito di 415 procedimenti penali per reati commessi ai danni delle fasce deboli da codice rosso”.

Gli arresti e le indagini dell’ultimo anno

In un anno a Monza e in Brianza sono state controllate oltre 133.000 persone e 77.000 veicoli, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente. Diverse le operazioni portate a termine dai diversi comandi del territorio e dal Nucleo Investigativo nell’ultimo anno, dalla maxi indagine sul traffico di droga del Nucleo Investigativo di Monza Brianza con 30 arresti dello scorso giugno 2023 agli arresti “lampo” dopo la sparatoria avvenuta in pieno giorno a Seregno, vicino al parco della Porada a luglio dello scorso anno.

E ancora la scoperta della maxi serra indoor per la coltivazione di marijuana con 800 piante allestita in un magazzino di Cermenate con un sequestro portato a termine dai carabinieri della compagnia di Seregno all’arresto per tentato omicidio di un uomo che ad Arcore aveva cercato di uccidere a coltellate la compagna, salvata dalla figlia, anche lei ferita. Non sono mancate le indagini per i furti ai bancomat con lo smantellamento da parte dei militari della compagnia di Vimercate di una banda formata da tre uomini, accusata di almeno 12 colpi, per un bottino complessivo di oltre 250mila euro.