A Monza il festival per le band emergenti: ecco come partecipare

Torna a Monza il Live Sound Festival, la kermesse musicale per incentivare le band giovanili a condividere insieme la passione e l’entusiasmo per la musica con un palcoscenico nuovo. Quello della propria città.

La musica live tornerà dunque nel centro della città di Teodolinda e nei quartieri per 5 venerdì, dal 28 giugno al 26 luglio, per trasformare in un palcoscenico a cielo aperto le piazze e i luoghi di incontro. Grazie appunto alla musica alle migliori band amatoriali del territorio. Che saranno le grandi protagoniste della manifestazione e per le quali è ancora possibile candidarsi e proporre la propria esibizione.

Come partecipare

È sufficiente compilare il form qui per inviare la candidatura del proprio gruppo entro il 31 maggio 2024.

Le band amatoriali potranno esibirsi proponendo il loro miglior repertorio per 30 minuti ciascuna. Il comune metterà a disposizione l’impianto audio - luci, una batteria, un amplificatore del basso, due amplificatori per chitarre, oltre alle bellissime location di Monza. La partecipazione si intende a titolo gratuito.