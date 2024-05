Monza capitale del paesaggio: un festival in Villa Reale

Monza sarà la capitale del paesaggio con un festival e decine di eventi speciali diffusi sul territorio

"Monza Paesaggio Week" è infatti il primo evento totalmente dedicato al paesaggio che dal 27 al 31 maggio si svolgerà in Villa Reale, con un’anteprima di eventi sul territorio che si svolgeranno a partire da domenica 26. L’obiettivo della manifestazione è far crescere la cultura, la consapevolezza e l’esperienza del paesaggio, promuovere la coscienza dei luoghi, la qualità territoriale diffusa.

Contributi scientifici ed istituzionali

"Monza Paesaggio Week" 2024 offre cinque giorni di incontri nel salone d’onore della Villa Reale. L’inaugurazione ufficiale avverrà lunedì 27 maggio con i saluti istituzionali del sindaco e dell’assessore Governo del Territorio. Il tema guida della giornata sarà il patrimonio diffuso nella città di Monza e non solo, con interventi da parte di personalità del mondo accademico e delle istituzioni per osservare il paesaggio nelle sue sfaccettature - dalla sua tutela ai modelli di governance - e analizzarne le caratteristiche storico geografiche con particolare focus, nel pomeriggio, sul patrimonio paesaggistico novecentesco, di cui la stessa Monza è estremamente ricca. Nelle giornate seguenti verrà invece messo l’accento sulla gestione dei parchi regionali; sul verde e la rigenerazione urbana; sulla biodiversità e le trasformazioni del paesaggio negli ultimi secoli di storia per arrivare all’ultima giornata con approfondimenti sui riflessi del paesaggio sulla salute e sul benessere individuale e sui valori del verde urbano nella sfida delle sostenibilità.

Alle 17.00 del 31 maggio il momento finale di sintesi e di formulazione delle prospettive che proietteranno pubblico e relatori verso l’edizione del 2025.

Il "Fuori - Festival"

Dal 26 al 31 maggio, parallelamente alle giornate di convegno in Villa Reale, si terranno 20 eventi diffusi: incontri e appuntamenti i vari luoghi della città: tour guidati, escursioni in bicicletta, performance teatrali, concerti, mostre fotografiche per esplorare e scoprire il paesaggio della città, di ieri e di oggi.

Mostre, talk e installazioni permanenti

Completa il programma del festival un carnet di sette appuntamenti culturali e di approfondimento, tra cui la mostra dell’Ottocento lombardo all’Orangerie della Villa Reale e ai Musei Civici fino al 28 luglio, e seminari promossi dal Collegio dei Geometri, dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza. Tutte le iniziative sono con prenotazione obbligatoria. Per gli incontri in Villa Reale è disponibile per il pubblico il parcheggio con ingresso a Porta Monza.

Organizzatori e partner

"Monza Paesaggio Week" 2024 è voluto dal comune di Monza e organizzato in collaborazione con la provincia di Monza e Brianza, il Parco Regionale Valle del Lambro, gli ordini professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri, Agronomi, Geologi, Avvocati, Medici Chirurghi e Odontoiatri. All’iniziativa collaborano - portando i rispettivi contributi tecnici e di sapere accademico - la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, il Centro studi sul territorio "Lelio Pagani", il Politecnico di Milano, l’Università Iuav di Venezia e l’Università Statale di Milano. Sono inoltre partner per la realizzazione del festival anche i Musei Civici di Monza, i volontari della Protezione Civile, il Parco Nord Milano, il Centro Studi Pim, il Duomo di Monza; la delegazione di Monza del FAI, Mille Gru, l'Associazione Italiana della Rosa, Italia Nostra sezione Monza, il Festival del Parco di Monza, Spaziotazio, Legambiente Monza, Pro Monza, la Rete dei Giardini Storici, la scuola Paolo Borsa, Guidarte, Art-U, Virginia & Co, Fiab, Associazione Culturale And, Monza Soroptimist Club, Agorà, Ccr Monza e la Fondazione Musicale Vincenzo Appiani.

L'evento ha Paysage come media partner ed Esselunga come main sponsor.

“Il paesaggio - osserva l’assessore al Governo del Territorio - è ogni giorno parte della nostra esperienza di vita. Con il contributo di numerosi partner, istituzionali e non, il festival diventerà occasione di approfondite e sfaccettate riflessioni su ambiente, architettura e urbanistica di Monza e non solo, offrendo un’importante occasione di approfondimento sia per i cittadini sia per gli esperti ed addetti ai lavori".

La contromanifestazione

In concomitanza con la manifestazione il Coordinamento dei Comitati e delle associazioni di Monza ha organizzato "Fuoriluogo" una contromanifestazione per protesta contro la giunta Pilotto e il via libera a progetti di cementificazione.