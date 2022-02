Dopo la pandemia torna il Festival dello Sport: rinnovato il consiglio dell'Ussmb

Dopo due anni di emergenza sanitaria torna il Fertival dello Sport, la grande kermesse che da 45 anni riunisce le associazioni sportive di Monza e della Brianza. Palcoscenico, come sempre, l'Autodromo dove il 4 e il 5 giugno le realtà sportive del territorio si presenteranno con dimostrazioni ed eventi. Ma soprattutto con una grande festa all'insegna dei sani principi sportivi.

Grandi e piccole associazioni, sport maggiori e minori, sport che includono anche le persone con disabilità. Una grande vetrina e una preziosa ricchezza per il territorio che, in questi anni, ha sfornato anche campioni olimpici.

In attesa del ritorno in pista l'Unione delle società sportive di Monza e Brianza (Ussmb) ha rinnovato il consiglio direttivo. Il sodalizio - nato nel 1976 - ha confermato ai vertici Fabrizio Ciceri che ricoprirà il ruolo di presidente per i prossimi quattro anni. Vicepresidente Luisa Biella e Damiano Cavaglieri. L’incarico di addetta alla segreteria è stato assegnato a Elena Altobrando Rapicavoli.

Il consiglio direttivo è formato da Fabrizio Ciceri, Luisa Biella, Damiano Cavaglieri, Elena Altobrando Rapicavoli, Riccardo Corio, Roberto Borgonovo e Anna Colzani.Rimane presidente onorario, per desiderio unanime, Pietro Mazzo, colui che ha guidato l’Ussmb per 23 anni, fino al 28 aprile 2016. L’Usmmb guarda al futuro con ottimismo e rinnovato entusiasmo.