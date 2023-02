Torna il Festival dello Sport, ma con 2 mesi di anticipo

Tutto pronto per l'edizione 2023 del Festival dello Sport. Che, quest'anno, si svolgerà ad aprile (e non più a giugno) su tre giornate (e non più su due). La cornice, però, resta la stessa: l'Autodromo di Monza.

L'evento - che quest'anno spegne la 46esima candelina - come sempre è stato organizzato dall’Ussmb (Unione società sportive Monza e Brianza) in collaborazione con il comune di Monza. La manifestazione si svolgerà da venerdì 28 aprile a domenica 30 aprile con ingresso gratuito. La giornata di venerdì- dalle 8 alle 16 - sarà interamente dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Monza e circondario. Per l’occasione saranno allestiti percorsi guidati nei quali le scolaresche potranno cimentarsi, grazie alla disponibilità di alcuni tutor, nelle diverse discipline sportive.

Protagoniste del 46 ° Monza Sport Festival saranno, insieme alle società sportive del territorio, anche alcune sezioni locali delle federazioni nazionali dei diversi sport che potranno organizzare gare e tornei. La manifestazione gode del patrocinio del Coni che, tra l’altro, organizzerà un convegno su tematiche inerenti lo sport. “Il Monza Sport Festival - ha sottolineato la delegata provinciale Coni Martina Cambiaghi - vuole essere un punto di riferimento del movimento sportivo brianzolo, utile, tra l’altro, a raccogliere stimoli e suggerimenti. Sono molto contenta del coinvolgimento delle scuole e per questo sono state invitate le federazioni e gli enti di promozione sportiva a fare la loro parte per diffondere lo sport tra i più giovani".

“Ce la metteremo tutta. Il Festival è un evento consolidato, ma il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre”, aggiunge il presidente dell'Ussmb Fabrizio Ciceri. L’organizzazione tecnica della manifestazione è stata affidata anche quest’anno alla Dna Sport Consulting, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi su scala nazionale. Per l’occasione è stato creato un sito Internet www.monzasportfestival.it al quale le società sportive potranno accedere per iscriversi alla manifestazione e per segnalare i propri eventi.