In migliaia alla fiaccolata per dire stop alla guerra

Un fiume di persone: donne, uomini, bambini, anziani, coppie, famiglie, gruppi di amici. Tutti insieme, "armati" solo di una candela accesa per dire basta alla guerra in Ucraina.

Erano in tantissimi ieri sera, giovedì 3 marzo, alla grande fiaccolata per la pace che si è svolta a Brugherio. Oltre un migliaio di persone che, silenziosamente, hanno camminato lungo le vie del centro storico per chiedere l'immediata cessazione del conflitto. La camminata, promossa dagli scout di Brugherio, è partita alle 19.30 da piazza Togliatti e si è conclusa in piazza Roma. Grandissima la partecipazione, ben superiore ad ogni aspettativa.

Ma Brugherio nel frattempo si è già attivata con aiuti concreti raccolti e inviati alla popolazione dell'Ucraina. Attraverso l'associazione Kupalinka vengono raccolti generi alimentari poi inviati alla popolazione che sta vivendo il dramma della guerra. L'associazione è costantemente in contatto con l'Ucraina per sapere, di volta in volta, quello di cui c'è bisogno.

"La pace è in pericolo, il mondo è in pericolo - ha scritto il sindaco Marco Troiano sulla sua pagina Facebook -. Noi da qui apparentemente non possiamo fare nulla, per fare in modo che cessino i bombardamenti e che non ci siano più vittime. Ma insieme possiamo fare molto".