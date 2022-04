La fibra ottica raggiunge Carnate e Ceriano Laghetto

Gli abitanti di Carnate e di Ceriano Laghetto possono ora navigare ad alta velocità grazie ad Open Fiber.

Open Fiber sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle Regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 8,5 milioni di abitazioni in tutta Italia.

Nelle due località della provincia di Monza e Brianza, e ad Olgiate Molgora nel lecchese, ha realizzato una nuova rete, estesa complessivamente per 55 chilometri. Al momento sono oltre 10mila le unità immobiliari connesse attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per vent'anni.

Sono inoltre 20 le sedi pubbliche raggiunte dalla nuova rete a banda ultralarga in questi 3 comuni, che comprendono tra le altre le scuole di tutti i gradi, le sedi municipali, la biblioteca e la sede della Croce Rossa Italiana. Tra queste, in particolare, nel comune di Ceriano Laghetto è stato raggiunto il Crossodromo Il Vallone.

Come funziona Open Fiber

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente all’utente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. Per attivare la connessione, chi è interessato non dovrà far altro che contattare un operatore (tra quelli presenti sul sito), scegliere il piano tariffario e navigare ad una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato contatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con il cliente per portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. L’utente sarà così pronto a beneficiare di servizi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, e di tante altre opportunità garantite dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, l’unica capace di arrivare a una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e che abilita una vera rivoluzione digitale grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.