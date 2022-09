In Brianza arriva il Fido Party: ecco dove (e tutti i dettagli)

L'appuntamento è per domenica 18 settembre dalle 10 alle 18. La location il Fido Village di Lissone (in via Verdi 38) la grande struttura recintata su uno spazio di 3mila metri quadrati dove, oltre alla toelettatura ci sono anche i servizi di asilo diurno per cani, corsi di educazione e socializzazione cinofila, e servizio taxi per cani e gatti.

Nel pomeriggio è previsto anche l'intervento dei volontari dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa) di Monza. In programma una vera e propria festa per i nostri amici a quattro zampe. Il programma prevede: la sfilata con la premiazione dei cani scelti per bellezza e simpatia (le iscrizioni apriranno alle 13, costo 5 euro per ogni cane che riceverà una medaglietta di partecipazione, la sfilata inizierà alle 16.30); alle 15.30 la benedizione degli animali (e dei loro proprietari) impartita da un sacerdote; attività di educazione cinofila con l’educatrice cinofila Federica per consigli e per far fare degli esercizi di problem solving al vostro quattrozampe.

Per tutto il pomeriggio sarà presente lo stand dell'Enpa per chiedere informazioni alle volontarie, acquistare gadget ispirati al mondo degli animali oltre ad accaparrarsi i primi CalENPAri 2023 (nelle due versioni da muro o da tavolo, e i biglietti della ricchissima LotterENPA 2023). Come di consueto, anche Fido Village offre dei premi per la lotteria (due mezze giornate nell’asilo diurno per i vostri cani).

Sarà possibile immortalare la giornata: verrà allestito un vero e proprio set fotografico dove il fotografo Luca Salvadego scatterà una foto ricordo con il proprietario e il cane che verrà stampata e regalata. Alle 17 gran finale con l'aperitivo.