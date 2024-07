"Quel caldo sabato di luglio tutti in fila per ritirare i sacchetti della spazzatura": la denuncia

Tutti in fila in via Carrà a ritirare i sacchi dell'immondizia: ma non è possibile organizzare nel corso di tutto l'anno un servizio capillare di distribuzione nei centri civici, o come avviene in altri Comuni con l'installazione di distributori automatici?

Questa, in sintesi, la richiesta che un monzese fa all'amministrazione comunale con un post sul gruppo Facebook "Sei di Monza se...". Ieri, sabato 20 luglio, il monzese si è recato nella sede dell'Impresa Sangalli in via Carrà e si è trovato di fronte a una lunga fila di persone che, come lui, erano andate a ritirare i sacchi dell'immondizia. Tutti in fila, sotto al capannone allestito per il servizio di distribuzione della fornitura (per chi non era riuscito a ritirarla nelle settimane di distribuzione che aveva organizzato il Comune), sotto la canicola.

"Prima volta a ritirare i sacchetti della spazzatura - denuncia il monzese sul seguitissimo gruppo Facebook -. Ma veramente siamo nel Medioevo? I cittadini (anziani compresi) in fila nella periferia sotto il sole di luglio. In Brianza ci sono Comuni che distribuiscono i sacchetti tramite distributori automatici come quelli dell’acqua e del latte: è così infattibile? Un caro saluto a tutti i monzesi dalla fila". Un post che, come previsto, ha sollevato una discussione animata.

C'è chi ha portato ad esempio alcuni Comuni come Villasanta o Giussano dove i distributori automatici sono presenti in punti diversi della città; chi ha criticato il fatto di garantire il servizio di ritiro solo il sabato mattina peraltro in una sede difficilmente raggiungibile da chi non è automumito e pressoché impossbile raggiungere anche coi mezzi pubblici; chi ha "buttato" la vicenda in politca. Resta il fatto che il problema e il disagio restano, malgrado l'installazione alcuni mesi fa di un distributore automatico in via Carrà.

In molti, infatti, hanno sottolineato il fatto che è necessario - soprattutto in una città grande comune Monza - garantire un servizio territoriale di distribuzione dei sacchi dell'immondizia. Non solo in certi periodi dell'anno - come organizzato dal Comune - ma per tutto l'anno. Il suggerimento è quello di installare distributori nei centri civici della città, così da garantire anche a chi lavora e a chi non è automunito di potersi rifornire senza dover mettersi in fila, o chiedere aiuto per il ritiro della fornitura.