Filippo Tortu ancora primo sul podio: è campione italiano nei 200 metri assoluti

Ancora un'emozione e ancora una prestigiosa vittoria per il campione brianzolo Filippo Tortu. "La voglia di tornare a gareggiare é troppa e domenica, salvo imprevisti dell'ultima ora, vorrò essere sui blocchi di partenza per i campionati italiani. Ci vediamo a Molfetta", aveva scritto qualche giorno fa sul suo profilo Facebook. E a Molfetta Tortu ha gareggiato, vincendo ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica dove ha trionfato nei 200 metri con 20.14 (+1.7). Una prestazione che gli è valsa il titolo di campione Italiano.Inoltre, conquistato il Trofeo Pietro Mennea introdotto da quest'anno nei 200 degli Assoluti.

Filippo Tortu è nato a Milano, è cresciuto a Costa Lambro (frazione di Carate Brianza). Nell'agosto 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, grazie al suo sprint finale, ha consegnato all'Italia una medaglia d'oro storica, nella staffetta 4x100. Tortu, che ha cominciato a correre a otto anni con la Polisportiva Besanese di Besana in Brianza, è entrato nella storia.

Primo italiano a scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani, Filippo Tortu è tra i migliori velocisti della sua generazione. Detiene record italiani nelle categorie under 18, under 20 e under 23 per i 100 metri piani, è stato campione europeo under 20 nel 2017 e vice-campione mondiale under 20 nel 2016. Traguardi arrivati dopo il brutto infortunio alle olimpiadi giovanili di Nanchino 2014 quando, cadendo sul traguardo, si ruppe entrambe le braccia.

"La staffetta è una gara imprevedibile" raccontava poco prima che Tokyo 2020 cominciasse. "Forse è la mia gara preferita perché lasci da parte tutte le rivalità che coltivi durante l’anno ed è il momento in cui si fa davvero squadra". Lui, con Patta, Jacobs e Desalu, squadra l'ha fatta per davvero. Arrivando a vincere un oro in cui pochi, pochissimi credevano.