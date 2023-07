Pronto il rilancio (dopo la crisi) per la grande impresa brianzola

Dopo tanta incertezza, si torna a lavorare.

Per la Fimer, la nota azienda di Villasanta leader nella produzione di inverter, sembrerebbe essere arrivato il punto di svolta. Dopo la crisi economica cominciata ormai un anno e mezzo fa e i diversi tentativi per evitare la chiusura, accompagnati dagli scioperi dei lavoratori (l'ultimo solo qualche settimana fa), la nota realtà produttiva brianzola ha infatti reso noto che importanti risorse finanziarie sono in arrivo per il rilancio dell'azienda brianzola, che ha sede sia a Velasca, al confine con Usmate -Velate, sia a Terranuova Bracciolini, in Toscana, con 400 maestranze, delle quali più di 100 a Vimercate. "Il Consiglio di amministrazione di Fimer comunica che il legale rappresentante di Clementy Ltd ha mostrato evidenza documentale della disponibilità di risorse finanziarie alquanto significative, che si attende, previo accordo con gli azionisti, che vengano destinate al risanamento della Società e al rilancio della sua attività" si legge nella nota firmata dell'azienda.

Dunque, il fondo inglese sarebbe davvero interessato a rilevare l'azienda, dopo un'altra proposta già portata avanti in passato e poi sfumata. "Il consiglio di amministrazione ha scelto, condizionatamente alla decisione del tribunale di Milano, il partner strategico che acquisirà l’azienda per il salvataggio e il rilancio della stessa. L’offerta pervenuta da Clementy Group, infatti, è risultata essere significativamente più vantaggiosa delle altre nel frattempo pervenute, per la società, per i suoi dipendenti e per i suoi creditori, sia in termini di liquidità immediata, che di ricapitalizzazione e di conservazione degli asset aziendali” hanno fatto sapere ancora dall'azienda. Quindi stavolta la soluzione potrebbe essere quella vincente per tonare a lavorare. A fronte del nuovo quadro il tribunale meneghino (dove la crisi aziendale è passata da quello di Arezzo) ha fissato come data ultima per la sottoscrizione dell'accordo con Clementy il 21 agosto, visto che al momento l’azienda si trova in concordato preventivo.