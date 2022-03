Dalla piscina nel Parco al prolungamento della metro: 3 milioni di euro per Monza

I lavori di riqualificazione per arrivare alla riapertura della palestra all’interno del Parco di Monza, interventi nelle scuole per manutenzione e il potenziamento della rete di piste ciclabili. E ancora gli interventi per il prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza e del nodo di interscambio con la M1 a Bettola. Questi sono alcuni dei lavori previsti nel piano di finanziamento di Regione Lombardia per il comune di Monza che ammonta quasi a tre milioni di euro. Fondi che verranno utilizzati per diversi progetti sul territorio.

3 miliardi di euro per Monza

È del 1° marzo la delibera di Giunta regionale che determina e aggiorna il programma degli interventi per la ripresa economica della Lombardia: “Questa è l’ennesima riprova che ci sono occasioni da cogliere per poter ottenere finanziamenti che interessano la nostra città, come per altri innumerevoli progetti già realizzati in questi anni – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Simone Villa - L’Amministrazione Comunale torna a confermare l’importanza della programmazione, ringraziando gli uffici per il quotidiano lavoro sinergico che ha permesso di attrarre contributi, ribadendo la forte attenzione nei confronti del patrimonio pubblico, della mobilità sostenibile, delle infrastrutture, dello sport e della sicurezza scolastica”. Infrastrutture per l'istruzione e la formazione, mobilità sostenibile, sistemi di spostamento per le Olimpiadi, reti di trasporto sicure e resilienti, promozione e sostegno allo sport. Sono questi gli ambiti per i quali il comune di Monza aveva presentato richieste di finanziamento per interventi che riqualificassero il centro, i quartieri e altre opere di pubblica utilità.

“Di questo aggiornamento del Piano Lombardia per gli interventi finalizzati alla ripresa economica post pandemia apprezziamo il mix tra progetti di specifico interesse cittadino, con positive ricadute su scuole, rete stradale e impianti sportivi in primis, oltre a grandi investimenti infrastrutturali, come il prolungamento delle due linee metropolitane o la riqualificazione del grande nodo stradale di San Rocco-Sant’Alessandro, che avranno determinanti effetti sulla qualità della vita e dei servizi di mobilità di migliaia di monzesi e brianzoli” conclude Villa.

La piscina del Parco e la metro: i finanziamenti

Interventi di manutenzione straordinaria presso Nucleo Educativo Integrato di via Enrico da Monza Comune di Monza - costo: 400.000 finanziamento: 250.000

Interventi sulla ciclabilità cittadina nei percorsi: Correggio / Stucchi Comune di Monza – costo: 200.000 finanziamento: 200.000

Interventi sulla ciclabilità cittadina nei percorsi: Elvezia / Lario direzione Muggiò Comune di Monza – costo: 245.000 finanziamento: 245.000

Intervento di collegamento tra le piste ciclabili in prossimità della nuova SP6 nel tratto compreso tra via della Birona e via Zanella e per la messa in sicurezza dell'utenza ciclabile e pedonale Comune di Monza – costo: 105.000 finanziamento 105.000

RETI DI TRASPORTO SICURE E RESILIENTI

Interventi stradali di moderazione del traffico in prossimità di scuole e attrattori di utenza - 1^ fase Comune di Monza – costo: 200.000 finanziamento: 200.000

Interventi stradali di moderazione del traffico in prossimità di scuole e attrattori di utenza - 2^ fase Comune di Monza – costo: 200.000 finanziamento: 200.000

Interventi stradali di moderazione del traffico in via Toniolo e via C. Rota Comune di Monza – costo: 150.000 finanziamento: 150.000

Manutenzione straordinaria dei ponti - sottopassi e infrastrutture stradali (ponte via Visconti, ponte via Annoni) Comune di Monza – costo: 400.000 finanziamento: 400.000

Manutenzione straordinaria dei ponti - sottopassi e infrastrutture stradali (ponte via Zanzi, ponte via Fermi, ponte via Aliprandi) Comune di Monza – costo: 400.000 finanziamento: 400.000

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLO SPORT

Ristrutturazione dello stadio Sada Comune di Monza – costo: 100.000 finanziamento: 100.000

Intervento di manutenzione straordinaria dello stadio Sada Comune di Monza – costo: 170.000 finanziamento: 170.000

Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo CONI ed antincendio della Palestra della Scuola Media Bellani Comune di Monza – costo: 500.000 finanziamento: 500.000

Altri co-finanziamenti indiretti per opere sul territorio

Prolungamento linea metropolitana M5 a Monza e relativi nodi di interscambio modale (stazione FS Monza, polo istituzionale, fermata Parco Monza) Comune di Milano / Comune di Monza – costo: 20.000.000 finanziamento: 20.000.000

Prolungamento Sesto FS - Monza Bettola della linea M1 della metropolitana di Milano Comune di Milano – costo: 24.200.000 cofinanziamento: 15.000.000 finanziamento: 9.200.000

Riqualificazione e valorizzazione della piscina olimpionica all'interno del Parco di Monza nelle immediate vicinanze dell'Autodromo Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – costo: 2.000.000 finanziamento: 2.000.000

Potenziamento svincolo A52 Monza Sant’Alessandro Milano Serravalle Milano Tangenziali – costo: 40.000.000 finanziamento: 40.000.000

PROVINCIA MB

- Rifacimento della pavimentazione presso le palestre dell'Istituto Tecnico Industriale "Pino Hensemberger" e del Liceo Scentifico Statale "Paolo Frisi"

–finanziamento: 200.000 PROVINCIA MB - Green Lane Brianza: ciclabile per il rafforzamento della mobilità dolce Provincia di Monza e della Brianza – finanziamento: 800.000