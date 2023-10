Giorgia Meloni annuncia la fine della sua relazione con il brianzolo Andrea Giambruno

La premier Giorgia Meloni annuncia su Instagram la fine della relazione con Andrea Giambruno, il giornalista nato a Milano ma cresciuto in Brianza e che si è diplomato al liceo scientifico Frisi di Monza. "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo". L'annuncio, scritto a corredo di una foto che ritrae la coppia con la loro bambina, termina con un post scriptum: "Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

Il post di Giorgia Meloni 1

Giorgia Meloni, la fine della relazione con Andrea Giambruno dopo i fuorionda di Striscia

L'annuncio della fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno arriva a qualche ora di distanza dal secondo dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato il compagno della premier mentre ammiccava alla collega Viviana Guglielmi nello studio televisivo del suo programma di Rete 4 Diario del giorno. E poi, ancora, ieri ha trasmesso un audio di Giambruno che nel backstage del programma parlava di fare delle "threesome", di avere "una tresca" con una collega, e invita un'altra donna a partecipare. Invitato a fare attenzione a Striscia "che ti registra", il giornalista ironizza: "Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia...".

Il giorno dopo il primo dei filmati, Andrea Giambruno non è andato in onda con il suo programma per moderare un convegno sul turismo a Pavia. In quell'occasione i microfoni hanno registrato un commento riferito proprio all'accaduto. "Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione…". Nessuna reazione da parte della compagna fino ad ora che ha diramato l'annuncio più drastico che vale più di qualsiasi altro commento