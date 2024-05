Il flash mob dei brianzoli sotto la Regione tra fischi, manifesti e 35 piccole piante

“Noi Pedemontana non la vogliamo”. Questo il grido che stamattina, venerdì 17 maggio, è stato più volte ripetuto sotto il Palazzo della Regione Lombardia. Erano circa un centinaio i brianzoli che hanno partecipato al flash mob organizzato davanti alla Regione dal Comitato per la difesa del territorio di Lissone. Lì, sotto il Palazzo, è stata allestita una sorta di mini Pedemontana green: un percorso con 35 piante a indicare i 35 km della grande infrastruttura. I partecipanti, armati di giubbino catarifrangente, fischietto, striscioni e bandiere con la scritta “No Pedemontana”, hanno più volte ribadito la loro contrarietà alla realizzazione della grande autostrada che taglierà la Brianza e hanno spiegato ai passanti incuriositi i motivi della loro protesta.

"Piantatela lì con Pedemontana"

“Piantatela lì con Pedemonta”: è lo slogan scelto dagli organizzatori, riportato sui volantini distribuiti in piazza e messi su ognuna delle 35 piante che poi sono state distribuite al termine della manifestazione. I brianzoli si sono fatti sentire, per poi “spegnere” megafono e fischietti quando, venuti a conoscenza della presenza in piazza di un evento al quale partecipavano alcuni bambini autistici, in segno di rispetto hanno proseguito la protesta in modo meno rumoroso. “Lo facciamo per loro, non per te Attilio Fontana”, hanno gridato dalla piazza. “Noi siamo già venuti qui un anno fa (con la maxi protesta che ha richiamato centinaia di partecipanti organizzati con i pullman dalla Brianza, ndr) – ha spiegato Gigi De Vincentis del Comitato difesa del suolo di Lissone -. Allora eravamo arrabbiati. Oggi lo siamo ancora di più. Ci avevano detto che dovevano partire i lavori: non sono ancora partiti perché Pedemontana è piena di problemi. Noi speriamo che l’Austrostrada non venga realizzata perché altrimenti sarà una devastazione su un territorio che è già violentato”.

I problemi dell'Autrostrada

Durante la protesta De Vincentis ha ricordato anche i problemi emersi in questi 12 mesi: numerosi ricorsi al Tar (Tribunale amministrativo regionale) per gli espropri, i fondi non ancora erogati dalla BEI (Banca europea per gli investimenti), il progetto della Tratta D-Breve non ancora definitivo, e il parere dell’Avvocatura di Stato abbracciato anche dall’Unione Europea che non permette cambiamenti nel progetto (tra i quali, appunto, la realizzazione della Tratta D-Breve), i fondi statali del Pnrr destinati alla realizzazione dell'austotrada privata. Oltre al problema della diossina: la tratta attraverserà alcune aree colpite dal disastro dell'Icmesa di Meda avvenuto il 10 luglio 1976. Punti sui quali Pedemontana aveva fornito alla nostra redazione di MonzaToday alcune precisazioni con le dichiarazioni del direttore generale Sabatino Fusco che conferma il progetto. Alla manifestazione erano presenti anche i consiglieri regionali Onorio Rosati (Alleanza Verdi, Sinistra e Reti Civiche), Paola Pizzighini (M5s) e Michela Palestra (Patto Civico), oltre a Maria Angela Danzì, europarlamentare uscente.

I prossimi appuntamenti

Ma sul territorio brianzolo le manifestazioni contro la realizzazione di Pedemontana non finiscono. Il Comitato per la difesa del territorio, insieme ai gruppi No Pedemontana, No Tratta D-Breve Pedemontana e Suolo Libero organizzano per le prossime settimane una serie di attività. Fino al 20 maggio nell’auditorium di Ornago è allestita la mostra fotografica “Teniamoci la bellezza che c’è” (allestita contemporaneamente fino al 19 maggio a Vimercate al Pophaus di piazza Marconi); il 24 maggio a Vimercate alle 18 alla libreria “Il Gabbiano” Filippo Chiusaroli (autore e attivista di Friday For Futere) presenterà il libro “Le Lacrime di tutti sono salate”; il 25 maggio alle 15.30 davanti all’ospedale di Desio presidio dal titolo “Pedemonatana: nuoce gravemente alla salute” seguito poi dal posizionamento delle spaventaruspe (una sorta di spaventapasseri che verranno posizionati nei pressi delle aree recenti tate da Pedemontana).