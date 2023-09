Un flash mob per difendere il grande prato verde nel quartiere: "Stop al consumo di suolo"

Cittadini in piazza per difendere la grande area verde nel cuore del quartiere. Un’area sulla quale ad oggi è previsto un progetto edilizio. A manifestare contro progetti edilizi sul grande prato di via Ticino a Monza è il Comitato San Fruttuoso per il bene comune che sabato 30 settembre scenderà in piazza. Alle 10 è previsto un flah mob in via della Taccona, davanti al bar Castello.

“No a progetti edilizi a San Fruttuoso - spiega Marco Fraceti, referente del Comitato San Fruttuoso per il bene comune -. Diciamo no ala costruzione dei grattacieli e a quella del palazzetto dello sport. Un no che abbiamo già ribadito insieme alla consulta di quartiere. Dobbiamo mantenere libere le ultime aree verdi presenti nel nostro quartiere”.

Da sempre il Comitato si è detto contrario alla realizzazione di un palazzetto dello sport sulla via per la Taccona davanti a Villa Torneamento. L’appello è quinti rivolto alla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto. “Si richiama l’impegno di questa amministrazione a rispettare anche il programma di mandato del sindaco che prevede, nel capitolo urbanistica, consumo di suolo meno di zero - prosegue -. È inconcepibile la realizzazione di un palazzetto dello Sport davanti alla Villa Torneamento, in una strada già in sofferenza per l’alto traffico di scorrimento di auto e camion. Una strada ad alto inquinamento dell’aria, come dimostrato dalla rilevazione promossa dal Comitato Aria Pulita di Monza con la nostra collaborazione. È emerso che c’è una concentrazione di biossodo di azoto NO2 pari a quella di via Manzoni, che è la strada più inquinata di Monza. Chiediamo che il prato di via Ticino diventi di interesse pubblico, che diventi un parco urbano”.