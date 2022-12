Dal Pirellone 2milioni e mezzo di euro per il rilancio del commercio di vicinato in Brianza

Dal Pirellone un aiuto per il commercio di vicinato. La regione Lombardia nei giorni scorsi ha stanziato 47 milioni di euro destinati ai 151 distretti del commercio presenti nel territorio lombardo. Ai 10 distretti del commercio brianzolo sono stati destinati 2 milioni e 413 mila euro.

Per l'esattezza: a Limbiate progetto commercio in fiore 630mila euro, a Desio distretto del commercio città di Desio 487.016,81 euro; a Lazzate Alte Groane 162.016,81 euro, a Seregno Distretto commerciale del centro storico di Seregno 162.016,81 euro, a Lissone distretto del commercio di Lissone 162.016,81 euro, a Villasanta distretto la corona del Parco 162.016,81; a Cesano Madeno distretto del commercio delle Groane e del fiume Seveso 162.016,81 euro, a Nova Milanese distretto urbano del commercio di Nova Milanese 162.016,81 euro; a Vimercate ViviVimercate distretto del commercio di Vimervate 162.016,81, e infine a Monza distretto urbano del commercio di Monza 162.016,81 euro.

“In provincia di Monza e Brianza sono stati destinati tramite bando 2 milioni e 413 mila euro per 10 distretti del commercio - spiega Andrea Monti, vice capogruppo della Lega in consiglio regionale -. Grazie a questa misura, voluta dal presidente Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guidesi, la regione intende rafforzare il rapporto pubblico-privato con un bando che nel 2022 ha visto raddoppiata la dotazione finanziaria”.

“I distretti del commercio - prosegue Andrea Monti - sono fondamentali per il loro impatto economico sul territorio che valorizza il commercio di vicinato e i centri storici, anche dal punto di vista sociale e identitario. Desidero sottolineare la buona performance del distretto del commercio delle Alte Groane, capofila Lazzate, che ha sopravanzato realtà cittadine e commerciali ben più blasonate. Così come il distretto del commercio 'Commercio in fiore' di Limbiate che si è visto aggiudicare ben 630.000 euro di contributo. Entrambi sono stati selezionati come progetti di eccellenza, quindi la speranza per il distretto Alte Groane è che si possano trovare le risorse per finanziare al 100% tutti i progetti considerati di eccellenza. Questi risultati testimoniano l'attenzione per il nostro tessuto commerciale e per la conservazione e la valorizzazione dei nostri borghi storici. Lazzate si conferma tra le amministrazioni più attente, così come Cogliate, Ceriano e Lentate, tutte giunte targate Lega. Il buon governo della Lega fa la differenza”.