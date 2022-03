"Dateci una mano a preparare e distribuire i panini ai senzatetto": l'appello da Monza

"Abbiamo bisogno di volontari che ci aiutino nel fine settimana a preparare i panini che poi la domenica a mezzogiorno vengono distributi ai senzatetto che vivono nei pressi della stazione Centrale di Milano". Questo l'appello che arriva da #Foodforall l'associazione monzese che da anni è impegnata nella distribuzione del pranzo domenicale a chi vive nei pressi dello scalo ferroviario milanese.

Da alcune settimane, infatti, gli oltre 150 pasti preparati non bastano più. La richiesta sta lievitando. Sono tantissime le persone che si rivolgono il mezzogiorno della domenica ai volontari che distribuiscono il pasto nei pressi della stazione. "Non sappiamo come mai, ma anche domenica non c'era cibo per tutti - spiega Amrita Ceravolo, responsabile dell'associazione -. Da circa un mese ogni domenica il numero degli utenti è in aumento. Ieri (domenica 28 marzo, ndr) abbiamo finito subito i 150 pasti. Avevamo portato a parte 100 banane, panini, brioche, pizzette e focacce. Abbiamo finito anche quello e c'erano ancora persone nuove che chiedevano qualcosa da mangiare". Ad Amrita e ai volontari piange il cuore a dover rimandare indietro le persone a stomaco vuoto. Ma nelle ultime settimane le richieste sono tantissime.

L'associazione da anni svolge questo servizio: la domenica le mense dei poveri sono chiuse, e chi non ha i soldi per mangiare è costretto a saltare il pasto o a rovistare nei rifiuti. Da qui l'idea dell'associazione monzese di preparare e distribuire i pasti direttamente vicino alla stazione Centrale. Pasti che vengono preparati da alcuni ristoratori di Monza, ma anche dai volontari che cucinano a casa loro poi dividono tutto in monoporzioni distribuite dall'associazione.

Ma adesso con l'arrivo della bella stagione l'impegno in cucina si riduce, mentre aumentano le richieste di aiuto. Mentre in autunno e in inverno vengono prerati e distribuiti piatti caldi adesso ci si organizza con panini imbottiti (senza carne e senza salumi nel rispetto degli utenti di religione islamica), toast, focacce e pizzette. "Per chi si rende disponibile a preparare i panini noi forniamo il pane - prosegue -. Si possono imbottire con maionese, insalata, pomodori, formaggio. E se una persona non è brava ai fornelli ma vuole comunque darci una mano noi cerchiamo volontari: sia per la distribuzione del pranzo della domenica in stazione Centrale a Milano, sia per la neonata Unità di strada del sabato mattina a Monza". Per informazioni inviare un'email a info@foodforall.charity, oppure consultare il sito www.foodforall.charity..