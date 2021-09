Formula Uno, a Monza è il giorno della gara

E' il giorno della gara. Alle 15 di domenica 12 settembre prenderà il via il Gran Premio d'Italia sulla pista dell'Autodromo. Saranno 53 giri di pista per conquistare il gradino più altro del podio d'Italia. A trionfare sabato nella qualifica Sprint è stato il pilota Mercedes Valtteri Bottas davanti a Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas della Mercedes ha conquistato la pole position per il Gran Premio d'Italia nelle qualifiche ma sarà Verstappen a iniziare il Gran Premio d'Italia dalla pole come penalità per il pilota finlandese per il cambio di motore. Quinto Lewis Hamilton, davanti a lui Norris. Sesta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc che due anni fa aveva trionfato e incantato Monza.

Frecce Tricolori

Pennellate d'Italia nel cielo sopra Monza sulla note dell'Inno di Mameli. Il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori sopra l'Autodromo di Monza in occasione della partenza del Gran Premio d'Italia è in programma per domenica 12 settembre alle 15.

Si rinnova anche quest’anno lo storico connubio tra la Formula 1 e l’Aeronautica Militare a Monza. Domenica 12 settembre, infatti, i 9 velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce Tricolori sorvoleranno la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia e il tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale, steso sulle ultime note dell’Inno di Mameli, darà il via alla prestigiosa gara automobilistica.