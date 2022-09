E' il giorno del Gran Premio dei record a Monza

Record di pubblico per il Gran Premio del centenario in autodromo a Monza che preannuncia anche uno spettacolo senza eguali. Il 93esimo Gran Premio d'Italia prenderà il via alle 15 e i biglietti per la Formula Uno, come annunciato dal circuito, sono sold out. Record di vendite e di spettatori con 336.647 presenze complessive nei tre giorni.

La gara e lo spettacolo

A conquistare la position per il Gran Premio del centenario dell'Autodromo di Monza è stato Il monegasco Charles Leclerc che ha fermato il cronometro sull’1’20”161, chiudendo davanti a Max Verstappen e Carlos Sainz. Verstappen era arrivato secondo ma con le penalità partirà da una posizione diversa. L'altra Ferrari, quella di Sainz, parte dal 18esimo posto.

Il programma della giornata di domenica 11 settembre prevede: dalle 8:35 alle 9:25 gara – FIA Formula 3 (22 giri o 45 minuti); dalle 10.05 alle 11.10 gara – FIA Formula 2 (30 giri o 60 minuti+1 giro); dalle 11.50 alle 12.25 gara – Porsche Mobil 1 Supercup (15 giri o 30 minuti); dalle 13 alle 13.30 drivers’ Parade; alle 13.45 Emerson Fittipaldi Anniversary Lap.

Alle 14.45 Andrea Bocelli canterà l'inno di Mameli, seguito dal passaggio delle Frecce Tricolore e poi al via il Gran Premio.