Ha aperto Forte, uno dei ristoranti più famosi di Miami

Da Ocean Drive a Moscova. A Milano, la scorsa settimana, ha aperto Forte, ristorante di pesce di qualità diventato negli anni uno dei locali più noti di Miami e ora sbarcato sotto la Madonnina grazie all'intuizione del giovane ristoratore Andrea Reitano.

L’elegante ristorante - 140 coperti - è decorato secondo lo stile di un’autentica pescheria, con un enorme banco del pesce ad accogliere i clienti e dei timoni al muro, che danno quasi la sensazione di mangiare a bordo di un vecchio vascello. In menù il branzino in crosta di sale e un delicato gelato al pistacchio, il dessert amato da tutte le celebrità nel ristorante gemello di Miami, situato a South Beach. Inoltre tra i "signature dishes" non mancheranno la tartare di gambero di Mazara del Vallo e la Cacio e Pepe al tartufo nero.

I vini che accompagneranno i piatti proverranno da importanti regioni vinicole dell’Italia e della Francia, da viticoltori come Antinori, Frescobaldi e Gaja, tradizionalmente noti per la loro straordinaria capacità di valorizzare menu di pesce. La cantina ospiterà oltre 3.000 bottiglie, incluso i grandi château francesi. Nel ristorante, che si trova in viale Monte Grappa, ci sarà anche una terrazza estiva con 70 posti.

Il locale meneghino, appena nato, ha già fatto incetta di vip. Durante le serate pre apertura da lì sono passati la showgirl Elisabetta Canalis, il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio e l'influencer dei record Khabi Lame, che si è fatto immortalare in una foto con lo stesso Reitano, poi postata sui social.