La ex di Berlusconi si sposa con la cantante Paola Turci

Francesca Pascale e Paola Turci si sposano. Come riporta Today l'ex compagna di Silvio Berlusconi, 36 anni, e la cantante 57enne hanno deciso di coronare la loro storia d'amore con il matrimonio. Le voci che si stanno rincorrendo in queste ore e che non sono state smentite dalle dirette interessate, raccontano che le nozze verranno celebrate sabato 2 luglio 2022 al Comune di Montalcino, in provincia di Siena, seguite poi da una cena al castello di Velona. Le nozze dovrebbero avvenire in forma ristretta, solo per pochi intimi.

La storia d'amore di Francesca Pascale e Paola Turci

Francesca Pascale e Paola Turci sono state fotografate insieme per la prima volta un paio di anni fa su una barca in vacanza in Cilento. Le due non hanno mai confermato chiaramente la loro relazione che ora dovrebbe essere ufficializzata. Un anno fa, tuttavia, nel giorno del compleanno di Francesca Pascale, la cantante aveva scritto sui social i suoi auguri indirizzati ad un non meglio indirizzato "amore mio" che per tanti era stato il riferimento proprio alla donna.

Intervenuta per dire la sua sul legame con Francesca, tempo prima Paola si era limitata a dichiarare: "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto. I questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento". Certo, Francesca Pascale non è propriamente una sconosciuta e quello che fa e che la riguarda è spesso oggetto di curiosità e giudizio. "Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?", era stata la risposta.