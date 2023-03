Franco e Gianluca, i gemelli brianzoli campioni di muay thai

Questa volta a salire sul podio è stato soltanto Franco. Una importante medaglia d’argento quella conquistata dal giovane brianzolo ai Campionati europei di muay thai under 23 che si sono appena conclusi ad Ankara, in Turchia. Il gemello Gianluca, invece, si è dovuto arrendere ai quarti di finale contro l’Ungheria. Franco e Gianluca Franzosi sono due grandi promesse della muay thai: 17 anni, studenti all’Olivetti di Monza, hanno conosciuto e si sono appassionati a questa disciplina una decina di anni fa. Erano due bambini quando hanno iniziato i primi allenamenti con Alessio Martino, monzese, campione internazionale di muay thai e oggi anche loro insegnante all’Olivetti.

“Un risultato che riempie di gioia e orgoglio l'intera Federkombat: medaglia d'argento per Franco Franzosi, uno dei due azzurri in gara nella prestigiosa manifestazione – si legge nella nota ufficiale della Federkombat -. Franco Franzosi e Gianluca Franzosi, ragazzi di 17 anni con già alle spalle parecchie competizioni di questo livello, hanno onorato il tricolore dal primo all'ultimo incontro. Ai quarti di finale, Gianluca è stato impegnato contro l'Ungheria: tanta voglia di far bene, ma anche tanta tensione, così l'atleta azzurro non è riuscito ad esprimere tutta la sua potenza di fuoco e qualità tecnica. Per lui una sconfitta contro quello che poi diventerà il Campione Europeo 2023. Discorso diverso per il fratello Franco Franzosi, arrivato nelle migliori condizioni all'evento grazie al grande lavoro svolto con i tecnici nazionali dal Mondiale in Malesia in poi. Franco ha subito dato prova della sua crescita. Nei quarti contro la Moldavia porta a casa la vittoria a metà della terza ripresa dopo un duro ‘face to face’.Nella semifinale Franco è devastante: batte l'avversario con una combo di braccia e clinch che gli permette di vincere per ko”. Adesso per i gemelli del ring, oltre allo studio, anche tanti allenamenti con la certezza di continuare ad inanellare prestigiosi risultati.