Il frate professore speciale per un giorno nella scuola monzese

Lezione speciale per gli studenti del liceo classico Zucchi che nella giornata di martedì 30 aprile hanno accolto in aula - o meglio nell'antico chiostro della scuola trasformato in un aula a cielo aperto - fra' Celestino Pagani, responsabile della mensa dei poveri del santuario di Santa Maria delle Grazie.

Al centro della speciale lezione, appunto, la solidarietà, declinata nel racconto del frate francescano che ha spiegato l'organizzazione quotidiana nella mensa nel santuario monzese, con un focus sul ruolo dei volontari, e ampliato il discorso sulla vocazione al bene e all'altro. Come spiegato dal frate agli studenti, infatti, la mensa fa parte di una rete formata da comune, Caritas, San Vincenzo e altri enti impegnati nell'accompagnamento delle persone indigenti a Monza e in Brianza, e ogni giorno distribuisce almeno una quarantina di pasti, circa 800 al mese.

Una dispensa, quella del convento, che costantemente viene rifornita dalla generosità dei monzesi, e che soprattutto è "alimentata dall'amore". Con fra' Celestino, infatti, c'è la ridda di volontari che ogni giorno si mettono a disposizione per cucinare e servire i piatti a chi si mette in coda davanti alla porta della mensa in via Montecassino e per preparare i pacchi alimentari per le famiglie indigenti. Che sovente trasportano fino a casa loro. "Le persone che arrivano da noi per il pasto quotidiano sono perlopiù italiani - ha spiegato il frate - mentre fra i nuclei famigliari cui viene donato il pacco con la spesa ce ne sono anche diversi di origine straniera". Più in generale un totale di circa 100 persone, bambini compresi. Ai quali Celestino e i suoi donano non solo l'indispensabile per vivere ma anche vicinanza emotiva e la forza e la speranza necessarie per costruirsi una nuova dignità.

"Chiamare per nome, riconoscere chi di solito è messo ai margini della società è il primo e più importante passo verso quel legame che unisce i volontari e gli utenti della mensa" ha aggiunto il frate invitando i ragazzi a sperimentare l'esperienza del volontariato all'interno della mensa.

Accompagnato da don Andrea Nocera, docente allo Zucchi, e alla presenza di altri professori, il frate, già famoso in rete per i suoi video musicali, è riuscito a catalizzare con simpatia e trasporto l'attenzione degli studenti. Che, d'accordo con i professori, hanno deciso di avviare nelle prossime settimane una raccolta di alimenti destinata proprio al convento dei frati di via Montecassino.