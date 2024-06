Vernice verde e una scritta, 52 negozi "marchiati" nella notte a Monza: il blitz

Tratti verdi, segni che ricalcano la forma di canne di bamboo e un numero di serie. Cifre che mappano l'abbandono. Incursione notturna a Monza per le strade del centro con un blitz rivendicato da Freak of Nature, "artista che marchia gli edifici abbandonati".

Sono 52, secondo quanto riferito, i negozi abbandonati o sfitti della città censiti durante la performance numero 23 dell'artista che ha scelto la città di Monza dopo Vicenza con 90 attività marchiate, Padova con 125, Belluno con 60, Bassano del Grappa con 50+123, Venezia con 130, Rovigo. Incursioni firmate da Freak of Nature sono state registrate in passato anche a Mestre con 145 attività sfitte o abbandonate, Dueville, Treviso, Verona ma anche Bergamo con 95, Brescia con 137, Milano con 165, Pordenone con 90 e Bologna con 80. Per un totale di 2280 vetrine "marchiate".

L'incursione a Monza

"52 negozi censiti con il caratteristico tratto del bambù e numerati dall'artista green Freak of Nature, che rappresentano solo una parte delle numerose attività abbandonate nel centro storico della città. E' la stessa artista a spiegare l'obiettivo del blitz: "Portare sotto i riflettori di cittadini, amministratori, associazioni di categoria, media, le tantissime attività sfitte, negozi abbandonati che ormai ci circondano, diventati luoghi non luoghi, inducendo ad una riflessione sociale. La scritta "sfitto", accompagnata dai segni verdi del bambù in diverse tonalità, che caratterizzano la poetica murale di Freak of Nature, sono un intervento di denuncia che non genera alcun danno (i colori sono a base d'acqua e si puliscono con un colpo di spugna) ma induce i cittadini a vedere e a riflettere su ciò che sta succedendo nella stragrande maggioranza delle città italiane: la crisi economica, troppi spazi vuoti, perdita di identità della città, spopolamento, degrado urbano ed umano, mancata integrazione, nelle città che stanno perdendo il senso di essere a misura d'uomo" si legge nella nota.